De afgelopen jaren zijn PGO’s als verzamelpunt voor medische gegevens van Nederlandse burgers steeds verder doorontwikkeld. Steeds meer mensen gebruiken een PGO, hoewel het nog altijd om een relatief kleine groep gaat. Onder meer Stichting MedMij en Patiëntenfederatie Nederland stimuleren het gebruik ervan. Inmiddels zijn er al één miljoen medische gegevens opgevraagd in een PGO met MedMij-label. Per dag komen er zo’n 1.000 nieuwe PGO-gebruikers bij.

PGO’s volop in ontwikkeling

Met een PGO hebben mensen straks al hun medische gegevens bij elkaar. Het doel is dat zij zo meer grip krijgen op hun gezondheid en regie over hun medische gegevens. Maar, zo stelt Arthur Schellekens, directeur bestuurder Patiëntenfederatie Nederland: PGO’s zijn nog steeds volop in ontwikkeling en nog niet alles is mogelijk.

“Zo merken we dat de gebruiksvriendelijkheid als gevolg van onder andere de strenge veiligheidseisen nogal wat te wensen over laat. Voor een grote groep mensen is het best ingewikkeld om een PGO te gaan gebruiken en zij hebben daar hulp bij nodig. Het PGO informatiepunt helpt mensen op weg en is bij de Helpdesk Digitale Zorg in goede handen.”

Toename vragen

Om mensen die begeleiding nodig hebben bij het gebruik van een PGO te stimuleren, is nu het informatiepunt in het leven geroepen. Ook het aantal vragen die bij MedMij binnenkomen van zorgverleners en zorggebruikers neemt toe, stelt Marc van Dijk, directeur Stichting MedMij. Vragen over het ophalen van medische gegevens via DigiD, over de veiligheid en over wat MedMij nu precies doet.

“Iedereen die vragen heeft of begeleiding nodig heeft bij het ophalen van gegevens in PGO’s wordt gehoord en geholpen. Heel fijn dat we dit informatiepunt samen met de Patiëntenfederatie zijn gestart en de perfecte partij voor de uitvoering hebben gevonden. Helpdesk Digitale Zorg heeft veel ervaring en weet als geen ander vragen over digitale zorg te beantwoorden – voor zorgverleners en -gebruikers.”

Samenwerking met helpdesk

Nog voor de zomer van dit jaar begonnen Stichting MedMij en Patiëntenfederatie Nederland op kleine schaal met een informatiepunt per mail. Al snel kwam de wens naar voren om het informatiepunt uit te breiden met de mogelijkheid tot telefonisch contact en de mogelijkheid om te chatten. Om die reden is de samenwerking met de Helpdesk Digitale Zorg tot stand gekomen.

Helpdesk Digitale Zorg is een stichting die zich inzet om digitale zorg voor iedereen toegankelijk te maken. Ze biedt op dit moment ondersteuning bij digitale zorgvragen van patiënten en cliënten van ruim 25 Nederlandse zorginstellingen. De medewerkers van de Helpdesk Digitale Zorg hebben daardoor veel ervaring met vragen over digitale zorg en dus ook vragen die leven bij (toekomstige) PGO-gebruikers. Per 1 november 2023 verzorgen zij ook het PGO-informatiepunt. Hier kunnen alle zorggebruikers en zorgverleners terecht met hun vragen.

Heldere uitleg PGO’s

“Het doel van PGO’s om mensen te ondersteunen bij hun digitale zorg, sluit naadloos aan bij onze missie”, benadrukt Merlijne Sonneveld, oprichter en directeur van Helpdesk Digitale Zorg. “We ondersteunen al de patiënten en cliënten van ruim 20 Nederlandse zorginstellingen en zijn blij onze ervaring en kennis nu ook in te zetten voor iedereen die vragen heeft over PGO’s. Ons team zit klaar voor deze zorggebruikers én zorgverleners, met kennis van zaken en met veel geduld voor een heldere uitleg.”

Het PGO-informatiepunt is bereikbaar via 085-3034959 op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur. Belt iemand buiten deze tijden, dan wordt diegene de volgende werkdag teruggebeld. Op www.helpdeskdigitalezorg.nl/pgo staan de meest gestelde vragen over PGO’s en de contactgegevens in één overzicht.