Groei in PGO-gebruik vlakt af na stoppen financiering

De groei in het gebruik van PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen) en het aantal nieuwe PGO-gebruikers is sinds mei 2024 afgevlakt. Dat blijkt uit cijfers van stichting MedMij. Eén reden voor de afvlakking is volgens MedMij de beëindiging van de Open House-regeling voor PGO’s per eind april 2024. Deze regeling hield in dat PGO-leveranciers subsidie kregen voor elke gebruiker van een PGO.

Er is overigens nog steeds sprake van groei in het gebruik van PGO’s en het aantal PGO-gebruikers, benadrukt MedMij. In de eerste acht maanden van 2024 haalden 445.000 Nederlanders 1,1 miljoen keer een kopie van het medisch dossier op in hun PGO. In de eerste acht maanden van vorig jaar waren dat er bijna 275.000 en in héél 2023 haalden 447.000 PGO-gebruikers gegevens op in de PGO. Eind 2022 waren er 87.846 PGO-gebruikers die in 2021 bijna 205.000 keer medische gegevens hebben opgevraagd.

Steeds meer aanbieders

In augustus 2024 wisselden PGO-gebruikers met ruim 4.600 zorgaanbieders gegevens uit. Dit is 96 procent van de 4.783 zorgaanbieders die op dit moment op de Zorgaanbiederslijst (ZAL) staan. 83 procent van de medisch-specialistische instellingen, 94 procent van de huisartsen en 49 GGZ-instellingen zijn op MedMij aangesloten.



Verder is het inmiddels mogelijk om een kopie van een deel van het medisch dossier op te vragen binnen de langdurige en curatieve zorg en kunnen PGO-gebruikers de eerste gegevens uit het Rijksvaccinatieprogramma ophalen. De gegevens die het meeste worden opgehaald zijn huisartsgegevens, documenten, basisgegevens zorg en afspraken. Samen zorgen zij voor 97 procent van het verkeer dit jaar tot nu toe.

Groei succesvolle uitwisselingen

Het aantal succesvolle uitwisselingen is gedurende 2024 ook toegenomen, maar blijft relatief laag. In augustus vonden ruim 195.000 uitwisselingen binnen het MedMij-netwerk plaats. Dit blijft ongeveer gelijk ten opzichte van de maand juli. Van deze 195.000 uitwisselingen in augustus heeft 47,5 procent succesvol het einde van het proces bereikt, tegen circa 40,5 procent in de voorgaande maanden.



MedMij stelt dat structurele verbeteringen vanuit MedMij-deelnemers en het toenemende gebruik van langdurige toestemming aan deze lichte stijging bijdragen. Het percentage onzekere ketens is gedaald de afgelopen maanden, van 19,6 procent in juni naar 4,5 procent in augustus. Wel moet MedMij concluderen dat het percentage onsuccesvolle ketens ook in 2024 hoog blijft, met 48 procent in augustus.

Verdere stappen

Omdat MedMij wil staan voor een betrouwbaar en veilig netwerk, is het een prioriteit voor de stichting om het uitvalpercentage binnen het MedMij-netwerk naar beneden te krijgen. De eerste stap heeft MedMij inmiddels gezet met het invoeren van langdurige toestemming waarmee het mogelijk om voor een langere periode toestemming te geven voor het uitwisselen van gegevens. Dit betekent dat een PGO-gebruiker minder vaak hoeft in te loggen.



Verder wil MedMij het uitvalpercentage verlagen aan de hand van strengere monitoring en handhaving, gesprekken met Logius, de uitvoerder van DigiD, en het opzetten van een vertrouwde authenticatiedienst vanuit het ministerie van VWS. Met deze vertrouwde authenticatiedienst kunnen PGO-gebruikers met één keer inloggen via DigiD automatisch alle gegevens verzamelen in hun PGO. Het gebruiksgemak moet zo toenemen terwijl het uitvalpercentage daalt.

Nieuwe financiering

VWS zette de financiering voor PGO's in april stop. In het kader van deze Open House-regeling hadden 14 PGO-leveranciers circa 7 miljoen euro ontvangen. Daarmee konden de kosten voor gebruikers gedrukt worden. VWS kondigde destijds aan met een aanbesteding komen om zo uiteindelijk drie gebruiksvriendelijke PGO's te selecteren en financieren 'voor alle inwoners van Nederland'. VWS stelt dan ook dat er de komende jaren juist meer geld zal gaan naar PGO's, alleen met een meer selectieve verdeling. Veel kleinere PGO's zouden echter een koude sanering vrezen.