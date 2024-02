AI voorspelt no-show en vermindert administratie

Het inzetten van taalmodellen zoals ChatGPT en andere ‘Natural Language Processing’ technieken bieden nieuwe mogelijkheden. In het UMC Utrecht wordt gewerkt aan generieke tools die deze AI-modellen ondersteunen en daarmee beschikbaar komen voor de hele Nederlandse AI-community. Een speciaal AI-team legt de focus op een van de gebieden waar de meeste impact kan worden gemaakt: de administratieve lasten van zorgverleners verminderen.

Evaluatiedashboard AI

In het UMC Utrecht besteden ze gemiddeld genomen een uur aan het schrijven van een ontslagbrief na de opname van een patiënt. Nu worden er applicaties met AI ontwikkeld die de ontslagbrieven automatisch schrijven. Dat bespaard artsen aanzienlijk veel tijd. Wel focust het UMC op de kwaliteit en de veiligheid van de techniek van AI in de zorg.

“Daarom werken we veel samen met de eindgebruikers en vragen hen om feedback. Met tools zoals een evaluatiedashboard kunnen artsen de effectiviteit van de applicatie testen bij verschillende patiënten. Samen met het Julius Centrum (de onderzoeksdivisie van het UMC Utrecht) evalueren we deze tools”, vertelt data scientist bij afdeling Digital Health, Laura Veerhoek.

‘No-show’ voorspelmodel

Een ander voorbeeld van hoe het UMC Utrecht de zorg slimmer maakt door AI in te zetten, is het ‘no-show’ voorspelmodel. Deze code en werkwijze kunnen ook andere ziekenhuizen helpen om ‘no-shows’ (het niet komen opdagen van een patiënt) voor poliklinische afspraken te voorspellen. Dit soort samenwerkingen en transparantie zijn volgens het UMC Utrecht belangrijk om de ontwikkeling en de inzet van AI-toepassingen in de zorg de versnellen.

Het ‘no show’ model is ontwikkeld door Ruben Peters, data scientist in het UMC Utrecht en in samenwerking met het Erasmus MC. In onderstaande video van het UMC Utrecht worden de mogelijkheden en uitdagingen van het implementeren van AI-gedreven oplossingen in de zorg nader toegelicht, waarbij ook het no-show voorspelmodel en verminderen van administratieve lasten aan de orde komen.

Implementatie van AI in de zorg.

Vijf basisvereisten AI

Momenteel wordt veel aandacht besteed aan het implementeren van Artificial Intelligence in de gezondheidszorg. AI helpt bij het verlagen van de administratieve lasten maar kan zorgverleners ook helpen bij het kiezen van de juiste behandeling.

Hierdoor krijgen patiënten een meer gepersonaliseerde behandeling. Maar volgens CEO van Fresenius, Micheal Sen, is een aantal basisvereisten essentieel om AI succesvol toe te passen, zo schrijft hij in het artikel ‘5 steps to put healthcare on the AI fast-track’ op het online World Economic Forum.