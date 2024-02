AI4Bravis zorgt voor implementatie AI

AI voert taken uit die in het verleden menselijke intelligentie vergden. Een van de teamleden van AI4Bravis legt uit dat AI het gedrag van mensen nabootst en zich dat zelf ook aanleert als de ingevoerde data worden hergebruikt. Op die manier worden algoritmes getraind. Het kan de arts ondersteunen bij het maken van beslissingen en processen beter op elkaar laten aansluiten.

Verschillende AI-trajecten

Op de spoedeisende hulp (SEH) van het Bravis wordt kunstmatige intelligentie sinds twee jaar ingezet. Zo kan het een AI-programma aan de hand van CT-beelden zien of er een bloeding in het hoofd of een breuk in de nekwervels zit. “De beelden worden ook bekeken door een radioloog. Maar de mens is feilbaar. Een AI-programma werkt 24 uur, 7 dagen in de week en heeft geen last van vermoeidheid, drukte of stress”, vertelt SEH-arts Alexander Jahn. SEH-arts over de goede samenwerking tussen mens en techniek.

Binnen Bravis loopt nog een aantal andere AI-trajecten. De afdeling Cliëntzaken maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om de Veilig Incidenten Meldingen te ordenen. In oktober is een onderzoek gestart voor het gebruik van een AI-tool op de SEH en in de kliniek. Dat onderzoek wordt samen met 25 algemene ziekenhuizen gedaan.

Ambulance en verblijfsduur op SEH

Ook de integratie van AI in de ambulance is veelbelovend en kan levens redden. Dit blijkt uit een in januari 2024 gepubliceerd Zweeds onderzoek in BMC Medical Informatics and Decision Making. Dit onderzoek, geleid door Anna Bakidou, concentreert zich op een innovatief algoritme, OSISP, dat speciaal is ontworpen voor trauma-gerelateerde incidenten in prehospitale situaties.

Aan de hand van algoritmes hopen de ziekenhuizen de verblijfsduur op de SEH, de opnamekans vanuit de SEH naar de kliniek en de ligduur op de kliniek te kunnen voorspellen. Het onderzoeksteam wil meer inzicht krijgen in de verblijfsduur van de patiënt en of de patiënt wordt opgenomen in de kliniek. Als je dat kunt voorspellen, kun je daar je logistiek op aanpassen. Dat is handig omdat het op de SEH altijd druk is en er sprake is van ‘niet planbare zorg’. Met een AI-tool kan dat meer worden voorspeld en is er meer inzicht, volgens het onderzoeksteam van AI4Bravis.

Herkomst AI-model belangrijk

Zorgvuldigheid is ook bij het gebruik van AI van essentieel belang en het onderzoeksteam besteed daaraan aandacht. Bijvoorbeeld bij de scans van het hoofd en van de nek. Het team dacht sneller resultaten te hebben maar daarbij is de herkomst van de AI-tool wel zeker van belang. “Als een model in een ander land is getraind, krijg je in Nederland andere uitkomsten. Bovendien bestaat het risico dat je blind op AI gaat varen. Die disclaimer moet je altijd afgeven. Je moet altijd zelf blijven denken, want een AI-model kan ernaast zitten”, zegt IC-verpleegkundige, Martijn Minheere.

De onderzoeksgroep van Bravis erkent dat AI een van de belangrijke hulpmiddelen is om de zorgverlening te ondersteunen, maar zeker niet het enige hulpmiddel. Volgens hen blijven zorgverleners met goed verstand die weten wat ze doen onmisbaar voor de zorgverlening.