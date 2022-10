Ale Houtsma, CWZ: ‘We zijn aan de grenzen van ons zorgstelsel beland’

CWZ, lid van de Santeon-ziekenhuizen, mag zich koploper noemen op het gebied van digitale zinnige zorg, en in deze coverstory van ICT&health geeft Houtsma zijn visie op het belang van een regiobrede en zelfs landelijke samenwerking, in het belang van de toekomstbestendigheid van de zorg. Hoe digitale zinnige zorg er in de praktijk uit kan zien illustreren drie enthousiaste collega’s van Houtsma.

Anneke van Veen is longarts en Chief Medical Information Officer e-health. Zij ziet in thuismonitoring en digitale coaching ultieme mogelijkheden tot betere toegankelijkheid en kwaliteit van zorg.

“Door patiënten maximaal te ondersteunen met behulp van thuismonitoring en digitale coaching, wordt de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg verbeterd. Tegelijkertijd wordt het zorgpad gepersonaliseerd, waarbij patiënten die in de monitoring geen verbetering of achteruitgang laten zien op het juiste moment en zo nodig vaker, contact kunnen hebben met hun zorgverleners.”

“De monitoring kan zo de standaardcontroles op spreekuren vervangen. Daardoor ontstaat er ruimte voor nieuwe patiënten en voor patiënten waarmee het niet goed gaat en die op dat moment nieuw onderzoek of een aanpassing van hun behandelplan nodig hebben. Op deze manier kun je dus grote groepen patiënten vervolgen en díe kleine groep selecteren die aanvullende hulp of onderzoeken nodig heeft. Daarnaast helpt het om de medisch of verpleegkundig specialist alleen dáár in te zetten, waar deze van toegevoegde waarde is.’

Evelynn Conrads, een collega van Anneke, is projectleider CWZ Thuis en marketeer in CWZ. Zij is enthousiast over de meerwaarde die de apps van CWZ Thuis bieden met betrekking tot ieders individuele inzicht en regie.

“Patiënten krijgen door de CWZ Thuis app voor thuismonitoring meer inzicht en regie over hun eigen gezondheid en hoeven minder vaak naar het ziekenhuis. Uit de verschillende marktonderzoeken komt naar voren dat patiënten erg positief zijn over deze vorm van digitale zorg. Ze ervaren de zorg als veilig, meer toegankelijk en krijgen de juiste hulp op het juiste moment. Precies wat we willen bereiken met CWZ Thuis.”

Deze uitspraken van onze patiënten illustreren bovenstaande heel goed:

‘Ik voel me geruster, omdat ik vlugger hulp kan krijgen voor mijn problemen als ik me niet goed voel of zorgen maak.’

‘Ze houden alles goed in de gaten, een heel veilig gevoel!’

‘Ik krijg nu een maand begeleiding via deze app. Twijfelmomenten worden sneller en voor mijn gevoel beter aangepakt. Het is erg prettig om mee te werken. Er wordt snel gereageerd indien je aangeeft dat er contact gewenst is!’

Marketeer Marjolein de Grunt stond net als bovenstaande collega’s aan de wieg van de digitale ontwikkelingen. Zij stelt met klem dat het vernieuwen in samenspraak met de patiënten gebeurt.

“De toegevoegde waarde voor de patiënt is een van de belangrijkste uitgangspunten bij het ontwerpen van digitale zorg. Om die te bepalen, doen we veel markt- en ervaringsonderzoek onder patiënten. En ook vernieuwen doen we samen met de patiënt. Nieuwe toepassingen worden vóór implementatie altijd getoetst bij de doelgroep. We testen het aanbod of het nieuwe zorgproces, de prototypes van apps of de platformen, maar bijvoorbeeld ook de voorlichting en communicatiemiddelen.”

“Ondanks onze ervaring uit eerdere trajecten is het altijd verrassend welke verbeterpunten hier nog uitkomen. Wij geloven dat dit een van de belangrijkste succesfactoren is. Want door een goed product af te leveren dat past bij de mensen die het moeten gebruiken, maak je de implementatie en het opschalen zoveel gemakkelijker. Ook na een implementatie meten we voortdurend de tevredenheid en ervaring zodat we onze digitale zorg blijvend kunnen verbeteren.”

Lees in editie 5 van ICT&health vanaf 20 oktober meer over digitale, toekomstbestendige zorg vanuit het perspectief van Ale Houtsma.