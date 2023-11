Amazon lanceert drone-bezorgservice voor medicijnen

Amazon heeft, met de introductie van een drone-bezorgservice voor medicijnen in College Station, Texas, een grote stap gezet in de gezondheidszorglogistiek. Deze service, die deel uitmaakt van Amazon Pharmacy, belooft medicijnen binnen 60 minuten na bestelling aan de deur van de klant af te leveren, zonder extra kosten. Dit initiatief is een belangrijke logistieke ontwikkeling in de farmacie en is met name gericht op het verkleinen van de tijd tussen de behoefte en de ontvangst van medische hulp.

Nederlandse drone-bezorgservice

Ook in Nederland zijn zorgorganisaties trouwens druk doende met het inzetten van drones. Het betreft dan echter niet het bezorgen van medicijnen bij patiënten aan de voordeur, maar om het transporteren van medische hulpmiddelen van de ene zorgorganisatie naar de andere. Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein onderzoekt bijvoorbeeld al geruime tijd de mogelijkheden voor de inzet van medische drones voor het overbrengen van medische materialen zoals bloedmonsters en biopten. Vervoer tussen Nieuwegein, Utrecht, Houten en Woerden is dan nog slechts een minutenkwestie.

Gouden regel

Amazon zet zijn drones echter in op de consumentenmarkt en gaat ze dus veel frequenter gebruiken. Zeker is dat leveringssnelheid voor mensen steeds belangrijker wordt. Dr. Vin Gupta, chief medical officer van Amazon Pharmacy vertelt op de website van het bedrijf: “Vanaf de eerste dagen van de medische school leren we dat er een gouden regel, die belangrijk is in de klinische geneeskunde. Dat is de tijd tussen wanneer een patiënt zich onwel voelt en wanneer ze een behandeling kunnen krijgen.” Hij voegde eraan toe dat de dronebezorging gericht is op het verkleinen van dit cruciale tijdsvenster.

Drones zijn efficiënte oplossing

De efficiëntie van de drones is grotendeels te danken aan hun vermogen om verkeersopstoppingen te vermijden. “Onze drones vliegen over het verkeer heen, waardoor de extra tijd die een pakket van een klant in het verkeer zou kunnen doorbrengen, wordt geëlimineerd,” vertelt Calsee Hendrickson, directeur van product- en programmabeheer bij Prime Air. Zij benadrukt dat snelheid en gemak prioriteiten zijn voor klanten bij gezondheidsproducten. De drones, die minstens 40 meter hoog vliegen, zijn uitgerust met sensoren en camera’s om obstakels in de lucht te ontwijken en de medicijnen veilig af te leveren bij de klant.

Bij aankomst gebruiken de drones camera’s om personen, huisdieren en objecten te detecteren voordat ze pakketten vrijgeven. Dit zorgt ervoor dat klanten hun medicijnen kunnen ophalen zonder directe interactie met de drone. Amazon heeft eerder al succesvol niet-farmaceutische goederen via drones afgeleverd in College Station.

500 medicijnen via drone-bezorgservice

Klanten van Amazon Pharmacy in College Station hebben nu toegang tot meer dan 500 medicijnen voor aandoeningen zoals griep, astma en longontsteking, en kunnen de optie voor dronebezorging expliciet selecteren bij het afrekenen. Deze service biedt niet alleen gemak, maar stelt klanten ook in staat om vanuit het comfort van hun eigen huis de nodige zorg te ontvangen.

John Love, vice-president van Amazon Pharmacy, legt uit dat de traditionele apotheekervaring op deze manier gaat veranderen. “Al decennia lang is de klantbeleving om naar een apotheek te rijden met beperkte openingstijden, in de rij te staan en een openbaar gesprek te voeren over uw gezondheidssituatie, of vijf tot tien dagen te wachten op traditionele postorderlevering. Dankzij de inzet van drones gaat deze beleving totaal veranderen.”