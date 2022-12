Amigo! uitgebreid met Digitale Toegang in de zorg

Het uitwisselen van privacygevoelige gegevens neemt een steeds grotere vlucht binnen de zorg. De overheid stelt daarom hoge eisen aan een zo veilig mogelijke inlogprocedure. Amigo!, het kennisplatform voor implementatieondersteuning van Nictiz, ondersteunt zorgaanbieders bij het realiseren van diverse digitale gegevensuitwisselingen. Het platform bevatte al ondersteuning voor de informatiestandaarden Acute Zorg en eOverdracht. Ook het programma Registratie aan de bron is onderdeel van het kennisplatform en nu is daar dus Digitale Toegang bijgekomen.

Wet digitale overheid (Wdo)

Programmamanager Digitale Toegang in de zorg Bob van Os, werkzaam binnen het domein ‘Identificatie en authenticatie’, vertelt er op de website van Nictiz meer over. “Er worden steeds meer privacygevoelige data uitgewisseld en mede om die reden treedt naar verwachting op korte termijn de Wet digitale overheid (Wdo) in werking. Die wet vraagt van zorgaanbieders dat ze hun data veilig en op betrouwbare wijze ontsluiten, maar ook alle door de wet erkende inlogmiddelen moeten kunnen accepteren. Amigo! biedt dus duidelijke handvatten om aan de slag te gaan met de implementatie van veilige digitale toegang.”

Amigo!, partner bij digitale toegang

Amigo! biedt aanknopingspunten, gebruikerservaringen en adviezen om aan de slag te gaan met de implementatie van veilige digitale toegang. Zo is bijvoorbeeld op de website van Nictiz de handreiking digitaal machtigen beschikbaar. Maar er is ook een roadmap ToegangsVerleningService (TVS) die organisaties helpt bij de juiste oplossingsrichting. Met een handige beslisboom kan bekeken worden aan welk betrouwbaarheidsniveau er moet worden voldaan en wat er beschikbaar is om betreffend niveau te bereiken.

Turbulente wereld van data

Al die handvatten zijn belangrijk, want de wereld van digitale medische data en bijbehorende toegang tot die data is een turbulente. Wat betreft digitale toegang zijn er momenteel bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom de voorziening van ouderlijk gezag. Een goed voorbeeld was er onlangs bij Maastricht UMC+. Het academisch ziekenhuis laat ouders inloggen met hun eigen DigiD en vervolgens de keuze of ze hun eigen dossier of dat van hun kind willen inzien. Vervolgens vindt een geautomatiseerde controle plaats in de Basisregistratie Personen (BRP) of inderdaad sprake is van (ouderlijk) gezag.