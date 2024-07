Deelname Zorgnetwerk Midden-Brabant aan pilot ACP

Regio Midden-Brabant is uitgekozen voor de derde, landelijke pilot ‘digitale gegevensuitwisseling voor proactieve zorgplanning’. Het is een wens van regio Midden-Brabant om actuele afspraken over zorg- en behandelwensen en de zorggrenzen op ieder moment en in alle zorgsituaties beschikbaar hebben. Proactieve zorgplanning wordt ook Advance Care Planning (ACP) genoemd. ACP stelt mensen in staat om hun persoonlijke doelen, wensen en voorkeuren voor toekomstige behandeling en zorg te bespreken en vast te leggen.

Patiënten hebben vaak met meerdere zorgverleners te maken in verschillende zorgomgevingen en -momenten. Bijvoorbeeld: huisartsen, zorgprofessionals in het ziekenhuis en in de thuiszorg. Door de uitkomsten van gesprekken breder digitaal beschikbaar te stellen, wordt de communicatie met patiënten en hun naasten en collega-zorgverleners duidelijker. Zorgnetwerk Midden-Brabant heeft daarom ACP ook opgenomen in het IZA-regioplan. Dit helpt om ongewenste zorg of behandeling te voorkomen.

Palliatieve fase

Het IKNL is gestart met het multidisciplinaire project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’, om brede digitale inzage van geregistreerde ACP-gegevens mogelijk te maken. Hiervoor is een landelijke informatiestandaard ontwikkeld, gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn ‘Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase’.

Deze informatiestandaarden met afspraken over hoe gegevens vast te leggen, helpt ook Zorgnetwerk Midden-Brabant. Zij willen nu de regio zo inrichten dat de zorgverleners informatie eenduidig kunnen vastleggen met de verschillende systemen die worden gebruikt.

Goedkeuring patiënt

Door deze manier van vastleggen kunnen ook andere zorgverleners in de regio met goedkeuring van de patiënt, de gegevens inzien. Dit sluit goed volgens het Zorgnetwerk goed aan bij de regionale ACP-afspraken die sinds 2023 binnen PrimaCura, ETZ, Mijzo, Thebe en De Wever worden geïmplementeerd. Vanaf september 2024 gaat Zorgnetwerk Midden-Brabant met ondersteuning vanuit het landelijke project aan de slag om de landelijke informatiestandaard voor het vastleggen van ACP-gegevens in de praktijk te testen.

Juiste zorg op juiste moment

Zorgorganisaties werken al jaren samen aan de afstemming van persoonlijke voorkeuren van patiënten voor behandeling en zorg. Dankzij een subsidie van ZonMw heeft ACP in de Gelderse Vallei vorig jaar een impuls gekregen. Om te zorgen dat iedereen de juiste zorg op de juiste plek krijgt, is het van belang te weten wat voor een patiënt belangrijk is in het leven. Advance Care Planning (ACP) is belangrijk voor iedereen, ongeacht leeftijd, kwetsbaarheid of ziekte.