Anneke Westerlaken, ActiZ: ‘Menselijke maat niet uit het oog verliezen’

In de toekomst krijgen we te maken met meer ouderen die meer (complexere) zorg nodig hebben, tegenover minder zorgprofessionals, mantelzorgers en verpleeghuisplaatsen. Preventie en ‘re-ablement’ moeten deze uitdaging helpen het hoofd te bieden, stelt Westerlaken in de coverstory van ICT&health 4.

Preventie en re-ablement

“ActiZ heeft verschillende soorten leden, uiteenlopend van de leden die ouderenzorg leveren, tot de wijkzorg en bijvoorbeeld het Leger des Heils, dus preventie is een breed begrip. Preventie is gericht op alles wat ervoor zorgt dat mensen gezond blijven en zich gezond voelen. Als we uitgaan van preventie gedurende de levensloop, is het eerste stuk met name goed te organiseren buiten de zorg, gericht op het onderhouden of verkrijgen van een gezonde leefstijl. Denk aan ‘mee kunnen doen’, een netwerk hebben, digitale vaardigheden hebben, niet laag geletterd zijn, of voldoende bestaanszekerheid.”

Daarnaast lossen zorgpartijen nog te vaak vragen op die te maken hebben met welzijn, merkt Westerlaken. “Een voorbeeld is dat iemand hulp krijgt bij het douchen, terwijl de vraag eigenlijk voortkomt uit onzekerheid of eenzaamheid. Als we preventie dus definiëren als ‘zorg-voorkomend’ dan wordt meteen het belang van re-ablement duidelijk: wat kan iemand zelf, wat kan iemand samen, wat kan iemand met behulp van technologie, wat kan iemand met behulp van het netwerk? Als we preventie op die manier inzetten, kunnen we voorkomen dat alle vraagstukken in het leven moeten worden opgelost met zorg.”

Westerlaken: technologie duidelijke rol

Ook technologie speelt volgens Westerlaken in de care-sector een duidelijk rol bij het verlichten van de druk op de driehoek van toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg. “Op het gebied van technologie en de toepassing daarvan binnen het kader van gezondheidszorg, zijn wij bezig met het verbeteren van de gegevensuitwisseling tussen verschillende zorgdomeinen, re-ablement, preventie en samenwerking met het sociaal domein. De grootste uitdaging is in mijn optiek om met elkaar te bepalen wat we collectief doen en wat we van de samenleving verwachten, en dat we de samenleving faciliteren om dat goed te kunnen doen.”

