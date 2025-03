Beterdichtbij Maastro, Informatievideo’s BovenIJ, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de Beterdichtbij app die nu ook bij Maastro geïntroduceerd is, patiënteninformatie video’s op de MDL-afdeling van het Bovenij en een webinar over het Digitaal Gezondheidscentrum. Verder ook aandacht voor de aanstaande nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het Spaarne Gasthuis.

Maastro gestart met Beterdichtbij

Afgelopen week, op 11 maart, is Maastro gestart met het gebruik van de Beterdichtbij app om het voor patiënten eenvoudiger te maken om digitaal contact op te nemen en onderhouden met hun zorgverleners. De app, die al bij heel veel zorginstellingen ingezet wordt, biedt een veilige en betrouwbare manier om op elk gewenst moment niet dringende vragen te stellen aan arts, doktersassistent of maatschappelijk werker bij Maastro.

Daarnaast is het mogelijk om via de Beterdichtbij app te videobellen. Bijvoorbeeld voor een consult met een arts of andere zorgverlener binnen Maastro, zonder dat de patiënt daarvoor zelf fysiek naar de kliniek hoeft te reizen. De keuze om Beterdichtbij te gaan gebruiken past in de strategie van Maastro om de zorg nog toegankelijker te maken.

BovenIJ informeert patiënten met video’s

In het BovenIJ ziekenhuis is de afdeling maag-, darm- en leverziekten (MDL) gestart met het informeren van patiënten middels korte, geanimeerde, video’s van Indiveo. Doel van de video’s is om patiënten te helpen medische informatie, over ingrepen bijvoorbeeld, makkelijker te begrijpen en onthouden. Op dit moment zijn alleen informatievideo’s beschikbaar voor de MDL-afdeling. Later dit jaar zullen ook voor andere afdelingen dit soort video’s gemaakt worden.

De afdeling MDL van het BovenIJ informeert patiënten nu ook met kort duidelijke video's

Webinar Digitaal Gezondheidscentrum

Vliegwiel organiseert op 3 april een webinar over rol van het Digitaal Gezondheidscentrum in regionale zorg- en welzijninnovatie (regio Kennemerland). Het Digitaal Gezondheidscentrum (DGC) is een samenwerking van het Rode Kruis Ziekenhuis, ViVa! Zorggroep, Huisartsen Zuid- en Midden-Kennemerland, Heliomare, Gemeente Velsen, Gemeente Beverwijk en Gemeente Heemskerk.

Het webinar, waarvoor je je hier kosteloos kunt aanmelden, is bedoeld voor projectleiders, managers, directeuren, CMIO’s en CNIO’s die willen starten of zich willen verdiepen in regionale thuismonitoring en zorginnovatie. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:

De tijdlijn en pijlers van het Digitaal Gezondheidscentrum

De samenwerking tussen sociaal domein, revalidatie, VVT, ziekenhuis en huisarts

Huisartsen en hun rol in het regionale netwerk

Van verschillende visies naar een gezamenlijke aanpak - lessen uit de praktijk

Verpleegkundig telecoaches en het gebruik van positieve gezondheid

Nieuwe RvT-voorzitter Spaarne Gasthuis

Met ingang van 1 april start prof. Dr. Jan Kremer als nieuwe voorzitter, en opvolger van Bernt Schneiders, van de Raad van Toezicht van het Spaarne Gasthuis. Kremer, van oorsprong gynaecoloog, is onder andere hoogleraar zorg & samenleving aan het Radboudumc en speciaal gezant Passende Zorg vanuit VWS. Bestuurlijke ervaring deed hij onder andere op als RvT-voorzitter bij het OLVG.

"Ik kijk uit naar een goede samenwerking met de leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis. We staan voor de belangrijke opgave om goed voor elkaar te blijven zorgen in onze vergrijzende samenleving. Alle mensen in de regio van het Spaarne Gasthuis moet kunnen blijven rekenen op goede zorg zodra dat nodig is. Dat vraagt om het anders inrichten van de zorg. Het huisvestingsvraagstuk dat nu voorligt is daarvan onderdeel, maar er is meer nodig binnen en buiten de muren van het ziekenhuis”, aldus de nieuwe voorzitter.

Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.