Thuismeet-app WZA nu ook bij immuun- of doelgerichte therapie

Patiënten met kanker die chemotherapie krijgen in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen worden hierbij begeleid via het thuismeetprogramma Onco-Connect. Sinds kort is het oude Onco-Connect programma aangevuld met nieuwe vragen en extra informatie. Daardoor kunnen vanaf nu ook patiënten die immuno- of doelgerichte therapie krijgen het programma ook gebruiken. Voorheen was deze app alleen bruikbaar bij chemotherapie en niet bij immunotherapie of doelgerichte therapie.

Dit kwam omdat patiënten die deze therapieën krijgen vaak ook andere bijwerkingen of klachten hebben die niet in de app waren verwerkt. Maar nu zijn er vragen toegevoegd waarmee patiënten kunnen aangeven dat er problemen zijn bij het plassen, bij de ademhaling, in de mond of met de huid. Ook is er een ‘Ben ik uitgedroogd?’-zelftest toegevoegd. Wanneer een patiënt deze test invult, komt er direct een bericht terug waarin de ‘uitslag’ staat. De uitslag is natuurlijk een inschatting op basis van de antwoorden, maar het geeft wel een goede indicatie hoe groot de kans is dat men echt uitgedroogd is.

Stoplicht model

Verder is in de app ook het stoplicht model verwerkt. Dit stoplicht wordt op papier aan iedere patiënt meegegeven op het Dagcentrum. Het stoplicht geeft aan bij welke klachten je met wie contact moet gaan opnemen. Dit papier raakt vaak kwijt of scheurt in de loop van de tijd. Doordat het stoplicht nu ook in de app staat, heeft de patiënt dit altijd bij de hand als het nodig is.

Medisch servicecentrum Altide monitort alle alerts die in het thuismeetprogramma zijn ingesteld. Krijgen ze een seintje dan leggen zij het eerste contact met de patiënt. Ook de mensen bij Altide zijn bekend met de nieuwe vragen en het stoplichtmodel dat is toegevoegd aan de app. Die informatie is dan ook toegevoegd aan de protocollen die ze gebruiken bij het bellen van patiënten. En mocht het nodig zijn dan vragen de medewerkers van Altide de oncologieverpleegkundigen om de patiënt en zijn situatie te beoordelen.

Door deze werkwijze kunnen de oncologieverpleegkundigen hun tijd en expertise besteden aan de patiënten die dit echt nodig hebben en krijgen de patiënten met minder complexe vragen of problemen ook de aandacht en tijd die zij verdienen via Altide. Sinds vorig jaar zomer wordt er meer geïnvesteerd in het welzijn van patiënten via digitale begeleiding. Patiënten krijgen zowel voor als na de ingreep meer digitale ondersteuning via medisch servicecentrum Altide. Ook wil het WZA met deze manier van werken inzicht krijgen in de pijnbestrijding na een dagopname.