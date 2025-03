Saxenburgh geeft patiënten met COPD eigen regie met Thuismeten-app

Saxenburgh gaat voortaan de app ‘Thuismeten’ van Luscii inzetten bij de zorg voor de patiënten die COPD hebben. Hierdoor kunnen patiënten zelf hun gezondheid monitoren en krijgen ze meer inzicht in hun ziektebeeld. De app is gekoppeld met het patiëntendossier zodat longartsen en verpleegkundig specialisten sneller kunnen inspelen op veranderingen in de gezondheidstoestand van hun patiënten.

“We hopen hiermee longaanvallen en ziekenhuisopnames te voorkomen”, vertelt longarts Alwin Bouter. Met de app Thuismeten voeren patiënten wekelijks hun gezondheidsgegevens in, zoals de mate van kortademigheid, de slijmproductie en het zuurstofgehalte. Wanneer bepaalde waarden boven of onder een kritische grens komen, krijgen de zorgverleners van Saxenburgh daarvan automatisch een melding. Daarop kan snel actie worden ondernomen en contact worden gelegd met de patiënt. Naast fysieke klachten kunnen patiënten via de app ook psychosociale klachten aangeven met de zogeheten CCQ-lijst (Clinical COPD Questionnaire). Hiermee helpt de app de zorgverleners om het totaalbeeld van de patiënt beter te begrijpen.

Minder bezoeken aan poli

Eén van de grote voordelen van telemonitoring is dat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven voor controle. Met de wekelijkse updates krijgen patiënten en zorgverleners sneller inzicht in hoe het gaat, zonder dat daar een fysiek bezoek voor nodig is. Voor patiënten betekent dat meer controle over hun eigen gezondheid en minder belasting door ziekenhuisbezoeken. Om de app te kunnen gebruiken, hebben patiënten alleen een smartphone nodig. “Veel patiënten meten thuis al hun zuurstofgehalte en andere waarden, dus in principe kan iedereen met een smartphone de app gebruiken”, vertelt verpleegkundig specialist Femia Kloppenburg.

De introductie van Thuismeten is niet van de ene op de andere dag gegaan. Er ging een lange voorbereiding aan vooraf. Zo vertelt Bouter dat er veel is vergaderd waarbij er is gekeken naar onder meer de risico’s, het beheer en de kosten. Ook hebben medewerkers een scholing gevolgd in het gebruiken van de app en gekeken bij andere ziekenhuizen hoe zij de Thuismeten-app inzetten.

Toekomstplannen

Op dit moment wordt Thuismeten alleen ingezet bij patiënten met COPD, maar de eerste stappen worden al gezet om dit breder binnen Saxenburgh te gaan inzetten. Zo is volgens Bouter ook de afdeling cardiologie bezig met de implementatie van Luscii. De verwachting is dat dit soort telemonitoring een steeds grotere rol gaat spelen in de zorg. Hoewel het volgens Kloppenburg nog te vroeg is om er echt een uitspraak over te doen, zijn de eerste ervaringen positief. Over een half jaar wordt het gebruik van de app geëvalueerd. Ook in andere ziekenhuizen wordt de Thuismeten-app ingezet.