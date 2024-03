App helpt bij thuisherstel na darmoperatie

Patiënten die een darmoperatie hebben gehad, kunnen via de app informatie over hun gezondheid doorgeven. Denk hierbij aan eetlust, ontlasting, voedsel- en drankinname en koorts. Tot en met tien dagen na de operatie vullen patiënten tweemaal per dag, om 9.00 uur en om 14.00 uur een aantal vragen in over hoe ze zich voelen. Elke dag krijgen de patiënten in de app een melding wanneer de vragenlijst voor ze klaarstaat om in te vullen. Tien dagen na de operatie verschijnen er in de app geen vragen en metingen meer. De app geeft dan alleen nog een seintje voor de controleafspraak bij de chirurg.

Zorg na darmoperatie

Medewerkers van het monitoringscentrum van het Catharina Ziekenhuis controleren de meetwaarden. Ens als het nodig is, nemen ze contact op met de patiënt en met de specialist. Ook krijgen de patiënten na de darmoperatie een appraatje mee naar huis waarmee het zuurstofgehalte in het bloed kan worden gemeten.

Eerder werd thuismonitoring ingevoerd voor patiënten met corona/influenza, COPD, zwangerschapsdiabetes en hartfalen na een herseninfarct. Deze ontwikkelingen van thuismonitoring maken deel uit van ‘Zorg bij jou’. De zeven Santeon ziekenhuizen waartoe ook het Catharina Ziekenhuis behoort, hebben onder deze noemer gezamenlijk transformatiegelden ontvangen om de inzet van hybride zorg op te schalen en te versnellen. Thuismonitoring rondom darmoperaties werd eerder al doorgevoerd bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en St. Antonius Ziekenhuis.

Thuisherstel met app

De inzet van apps dragen sowieso bij aan een sneller herstel van patiënten. Zo blijkt uit onderzoek dat patiënten die de ikHerstel-app na een buikoperatie gebruiken weer sneller op de been zijn. Patiënten die een grote buikoperatie hebben gehad, herstellen sneller dan patiënten die de app niet gebruiken. Uit onderzoek onder 355 patiënten uit 11 Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat ze na 7 weken zijn hersteld in plaats van 9 weken. De resultaten van het onderzoek onder leiding van Chantal den Bakker van het Amsterdam UMC zijn gepubliceerd in het medisch tijdschrift The Lancet Digital Health.