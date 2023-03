App Thuismeten bij hartrevalidatie

Patiënten worden door middel van een hartrevalidatieprogramma begeleid door een team van zorgprofessionals op allerlei gebieden, zoals: bewegen, ademhaling, ontspanning en leefstijl. Naast de wekelijkse bezoeken aan de afdeling Revalidatie & Herstel in het BovenIJ, zorgt de app voor extra ondersteuning en houden de zorgverleners zicht op wat de patiënt in de thuissituatie doet om te herstellen.

“Wordt er te weinig bewogen, dan krijgen wij een melding en gaan we in gesprek met de patiënt. Mogelijk heeft de patiënt extra advies nodig. Ook meldingen van te zware inspanning worden besproken. Zo kunnen wij beter helpen bij de opbouw van de belasting”, vertelt BovenIJ-fysiotherapeut Loeka Klok.

Hartrevalidatie

In de Thuismeten app kan de patiënt eens per week ook invullen hoe het gaat op het gebied van slapen, stemming en gezond eten. Vervolgens wordt de patiënt, wanneer nodig, doorgestuurd naar de ‘Zelfzorg’-informatie in de app. Daar zijn ontspanningsoefeningen en andere tips te vinden. Uit onderzoek is gebleken dat het volgen van een hartrevalidatieprogramma net zo goed thuis als in het ziekenhuis kan plaatsvinden.

De Thuismeten app voorziet hartrevalidatiepatiënten van betrouwbare informatie die afkomstig is van BovenIJ-zorgprofessionals. Zo kan de patiënt in de app terug vinden wat gedaan moet worden bij pijn op de borst en wat verwacht kan worden bij bepaalde medicatie. Tevens kunnen ook trainingsschema’s worden geraadpleegd. Hiermee is Thuismeten bij hartrevalidatie dus écht ondersteunend aan het revalidatieprogramma. De patiënt heeft hiermee extra grip op de eigen gezondheid en het herstel.

Meer hierover is de lezen op de pagina Thuismeten en in de folder Thuismeten tijdens uw hartrevalidatieprogramma.