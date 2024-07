CWZ introduceert BeterDichtbij-app voor kankerpatiënten

Sinds kort kunnen kankerpatiënten in het Nijmeegse Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) gebruikmaken van de BeterDichtbij-app. Hiermee wordt de communicatie tussen patiënten en zorgverleners verbeterd en de voorlichting toegankelijker gemaakt voor verschillende groepen patiënten. De afdeling oncologie treedt zo in de voetsporen van de polikliniek longziekten, waar de app inmiddels succesvol en naar tevredenheid wordt gebruikt.

Het zorgtraject voor kankerpatiënten is over het algemeen behoorlijk intensief. Patiënten krijgen op korte tijd veel informatie en ze hebben veel afspraken. Na die eerste intensieve periode komen meestal pas de vragen. Sommige patiënten krijgen ook klachten waarvan ze niet zeker weten of die het gevolg zijn van hun aandoening. In die gevallen kunnen patiënten nu eenvoudig via de BeterDichtbij-app contact opnemen met hun behandelaar in het CWZ.

De berichten van patiënten komen als meldingen binnen in het computersysteem bij het secretariaat van de afdeling. De meldingen worden twee keer per dag bekeken en doorgestuurd naar de oncoloog, verpleegkundig specialist of research- of oncologieverpleegkundige. Voor nieuwe kankerpatiënten wordt automatisch een uitnodiging om de BeterDichtbij-app te downloaden en installeren toegevoegd aan de brief met de afspraakbevestiging.

Samenwerken

Angela Reijnen, verpleegkundig consulent oncologie in het CWZ, is enthousiast: “Ruim 300 kankerpatiënten gebruiken de BeterDichtbij-app nu al en dit worden er iedere dag meer. Patiënten geven aan dankbaar te zijn voor de korte lijnen met het ziekenhuis en dat er zo snel reactie komt op hun vragen via de app. Er was laatst bijvoorbeeld een patiënt die via een appje navraag deed of het kon zijn dat er een labformulier ontbrak om te kunnen laten bloedprikken. En een patiënt die ter info appte dat er een behandeling bij de huisarts had plaatsgevonden. Dat voelt als samenwerken en geeft vertrouwen.”

Volgens Maaike Netten, projectleider Medische Informatie Technologie (MIT) in het CWZ, levert het gebruik van de BeterDichtbij-app minder telefoontjes, meer focus en minder geregel op voor zowel de zorgverleners als de patiënten: “Met de BeterDichtbij-app, die bij oncologie een vast onderdeel is van de CWZ Thuismonitoring-app, zetten we een nieuwe stap in de digitalisering van onze zorg voor en communicatie met de patiënt. Patiënten kunnen zo heel laagdrempelig in contact komen met hun zorgverlener in het CWZ. Dankzij de samenwerking met een groep enthousiaste artsen en verpleegkundigen van de afdeling oncologie, BeterDichtbij, MIT en de collega’s van communicatie hebben we dit voor elkaar gekregen. We zijn heel blij en trots op dat we op deze manier écht waarde kunnen toevoegen in de zorg!”

Indiveo-animaties

Behalve berichten uitwisselen met hun zorgverlener kunnen patiënten in de app ook informatie bekijken over kankerbehandelingen. Op termijn komt deze informatie ook beschikbaar in de vorm van animaties van Indiveo, zoals onlangs is gebeurd voor de polikliniek longziekten. Deze animaties maken de informatie makkelijker te verwerken voor patiënten en ook toegankelijker voor mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn.