App voor pijnbehandeling bij bevalling

Pijngids Bevalling app

Artsen hebben geconstateerd dat er nog veel te winnen is als het gaat om de voorbereiding van zwangere vrouwen op de mogelijkheden van pijnbehandeling bij bevalling. Mede daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) de Pijngids Bevalling app gelanceerd. Dat gebeurde onlangs, tijdens de opening van de Negenmaandenbeurs.

De Pijngids Bevalling app biedt zwangere vrouwen een schat aan betrouwbare informatie over de verschillende mogelijkheden voor pijnbehandeling tijdens de bevalling. Met de informatie uit deze app weten vrouwen niet alleen wat ze kunnen verwachten, het helpt hen ook bij het tijdig maken van een bewuste keuze. “Jaarlijks bevallen er meer dan 150.000 duizend vrouwen in Nederland. Tijdens de bevalling ervaren vrouwen vaak intense pijn, en er zijn diverse manieren om hiermee om te gaan”, vertelt Caroline van der Marel, voorzitter van de NVA en gespecialiseerd in de pijnbehandeling tijdens de bevalling.

Weloverwogen beslissing over pijnbehandeling

Caroline is een anesthesioloog en ziet dagelijks hoe belangrijk het is dat zwangere vrouwen toegang hebben tot goede informatie over de voor- en nadelen van pijnbehandeling. Door zwangere vrouwen te voorzien van goede, betrouwbare, informatie omtrent de mogelijkheden voor pijnbehandeling tijdens de bevalling, kunnen zij weloverwogen beslissingen nemen, bijvoorbeeld over een ruggenprik. “De ‘Pijngids Bevalling’ biedt begrijpelijke en betrouwbare informatie om vrouwen te ondersteunen bij dit proces”, aldus de anesthesioloog.

Omdat een bevalling vaak onvoorspelbaar verloopt, biedt de app onder andere uitleg over de verschillende vormen van pijnbehandeling die mogelijk zijn tijdens de verschillende stadia van een bevalling. “Je kunt bijvoorbeeld niet meteen als je in het ziekenhuis komt een ruggenprik krijgen. Eerst wordt de gezondheid van moeder en kind gecontroleerd, en dat kost tijd. Het is nodig dat vrouwen beter weten wat ze kunnen verwachten en hier rekening mee kunnen houden in hun keuzes. Dan kan de zorg daar ook beter op inspelen”, zegt Caroline.

Betrouwbare informatie

Met de informatie die in de app Pijngids Bevalling opgenomen is, worden vrouwen ondersteund bij het maken van een keuze over pijnbehandeling. Daarnaast biedt de app ook informatie over anesthesie bij een keizersnede. Tijdens de zwangerschap ontvangen vrouwen ook al de nodige informatie. De app is bedoeld als aanvulling daarop. De onderscheidende factor van de informatie die de Bevalling app biedt, is dat deze tot stand gekomen is via een wetenschappelijke vereniging. De informatie over pijn is samengesteld door deskundigen op het gebied van pijnbehandeling geboortezorg.

Het initiatief volgt op eerdere inspanningen van de NVA, waaronder de lancering van de Keuzehulp samen met andere verenigingen vorig jaar De Keuzehulp, beschikbaar via Thuisarts.nl, ondersteunt vrouwen met een keuze voor pijnbehandeling aan de hand van een beslisboom.

De Pijngids Bevalling app biedt betrouwbare informatie over pijnbehandelmogelijkheden.

Pijn verlichten met VR

Het verlichten van de pijn tijdens een bevalling was ook het onderwerp van een pilot die de KNOV in 2022 gehouden heeft. Daarbij werd gekozen voor een VR-applicatie, BirthVR, om de bevallingspijn te verlichten. De applicatie bevatte diverse ontspannings-, concentratie- en ademhalingsmeditaties ondersteund door ademhalingsvisualisatie. Daarnaast waren er verschillende adem- en pufoefeningen met coachende stembegeleiding en werd gebruik gemaakt van rustgevende omgevingen zoals het strand of de natuur.