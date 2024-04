Bijzondere wervingscampagne Reinier de Graaf

De wervingscampagne ‘De baan van je leven’ laat zien wat het Reinier de Graaf ziekenhuis zijn medewerkers te bieden heeft. Als topklinisch ziekenhuis faciliteert het Reinier de Graaf doorgroeimogelijkheden voor (zorg)professionals. Ook wordt het inbrengen en uitvoeren van eigen initiatieven gestimuleerd. Zowel ervaren zorgprofessionals als nieuwkomers in de zorgsector zijn welkom bij het Reinier de Graaf.

Algemeen personeelstekort

Het ziekenhuis kampt net als andere zorginstellingen in Nederland met een enorm personeelstekort. En dat tekort zal ondanks allerlei maatregelen in de komende tien jaar alleen maar toenemen. In 2032 wordt zelfs een tekort verwacht van 155.000 zorgmedewerkers. Als die prognose wordt aangepast aan de effecten van onder meer het IZA en WOZO, blijft het verwachte tekort nog steeds 138.000 medewerkers.

Carina Hilders, bestuursvoorzitter van het Reinier de Graaf: “‘De baan van je leven’ is meer dan een motto. Het is onze belofte aan huidige en nieuwe medewerkers. Om onze zorg toegankelijk te houden, investeren we in het gezond houden van onze medewerkers en aantrekken van nieuwe gemotiveerde medewerkers. Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van werven. We moeten nog meer naar de mens kijken, dan naar openstaande vacatures. Wie ben jij, waar word jij blij van, waar liggen jouw talenten en hoe kunnen wij als werkgever meedenken naar een passende functie voor jou? Deze manier van (om)denken is nodig om het werk in de zorg aantrekkelijk te houden, ook voor jonge professionals.”

Wervingscampagne met eigen personeel

Een aantrekkelijke werkgever zijn, zoals het Reinier de Graaf ambieert, is een van de mogelijke oplossingen voor het personeelstekort die genoemd worden in een artikel dat we begin dit jaar publiceerden. Andere mogelijke oplossingen zijn samenwerken met andere zorgorganisaties en slimmer gebruikmaken van technologie.

In de wervingscampagne spelen eigen medewerkers de hoofdrol. In een film en andere online uitingen laten ze via pakkende statements weten waarom ze bewust kozen voor het Reinier de Graaf en op welke manier hun werk voldoening geeft. ‘Aan je droombaan kun je werken’ is zo’n statement dat de werkcultuur van het ziekenhuis onderschrijft.

Obstetrieverpleegkundige Milou Snijders legt uit: “Eigen inbreng is een belangrijke kernwaarde in ons ziekenhuis. Dat merk ik doordat er wordt geluisterd naar mijn ideeën en ik zeggenschap heb over mijn vak. Ik vind de kraam- en verloskundeafdeling de leukste afdeling om te werken. Door de eigen regie die ik ervaar, heb ik mijn droombaan gecreëerd.” Met de tagline ‘Vind ook de baan van je leven!’ wordt in de campagne verwezen naar werkenbijreinier.nl. Daar kunnen de film en alle vacatures worden bekeken.