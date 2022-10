Blended care aanpak in de curatieve zorg

Veel patiënten die hersteld zijn van kanker kampen nog lang na hun herstel met de negatieve gevolgen van de ziekte en de behandelingen. Om zich sneller weer fit te voelen, is een gezonde leefstijl van groot belang. Meer bewegen, niet roken, beperkt alcoholgebruik en gezonde voeding in het algemeen dragen bij aan die gezonde leefstijl. Voor deze patiënten is het echter vaak moeilijk om hun leefstijl aan te passen. Een blended care aanpak, met een combinatie van fysieke- en e-health begeleiding kan hen daarbij ondersteunen.

Blended care aanpak

Huisartsenpraktijken (artsen en praktijkondersteuners) zijn meer dan bereid deze patiënten te helpen om een gezondere leefstijl te ontwikkelen, maar kampen vaak met een gebrek aan tijd en mankracht. De blended care aanpak biedt uitkomst voor zowel de huisartsen als de patiënten.

De combinatie van een bewezen effectieve, op zelfmanagement technieken gebaseerde, online interventie en twee korte consulten in de huisartsenpraktijk helpt hen patiënten beter te ondersteunen bij hun herstel. Deze aanpak zorgt voor een betere nazorg in de eerste lijn. Patiënten worden beter bereikt voelen zich ook beter ondersteund.

De Kanker Nazorg Wijzer (KNW) is speciaal voor deze patiënten ontwikkeld. Het is een online portal die patiënten die succesvol zijn behandeld voor hun kanker helpt om hun leefstijl te verbeteren. Huisartsenpraktijken ondersteunen deze patiënten met een blended care aanpak. Een combinatie van de e-health interventie met fysieke, face-to-face begeleiding.

Breed samenwerkingsverband

Aan blended care project werken vele partners met elkaar samen: de Open Universiteit (faculteit Psychologie), de Universiteit Maastricht (Epidemiologie, Huisartsgeneeskunde), meerdere huisartsen en huisartspraktijken (Medisch Centrum West Kerkrade, huisartsenpraktijk Nazareth, huisartsengroep Emma), zorgverzekeraar CZ, Zuyderland Medisch Centrum, IKNL, NFK en Kanker.NL.