GGZ-aanbieders nemen vragenlijsten op in e-health aanbod

Zorgorganisaties Tactus Verslavingszorg en INTER-PSY gaan als één van de eerste aanbieders in de GGZ werken met een vragenlijstenfunctionaliteit van Minddistrict in hun e-health aanbod. Najaar 2023 begon Minddistrict met de ontwikkeling van zo’n functionaliteit. Sinds deze week kunnen ook ‘informanten’, zoals zorgverleners en derden, vragenlijsten invullen over cliënten. De vragenlijsten zijn de eerste stap naar een meer data-gedreven behandeling, aldus de de-health aanbieder.



"Vragenlijsten zijn nu eenmaal belangrijk als het gaat om mentale zorg", legde Jeanette Ploeger, CEO van Minddistrict, de opname van de functie in het platform uit in een eerder interview met ICT&health. "Je kunt geen echo maken van hoe iemand zich voelt, of temperatuur meten om te zien of er verbetering is." Vragenlijsten zijn niet nieuw in het e-healthplatform. Maar, vervolgt Ploeger: "Wat we nu aan het ontwikkelen zijn is groter, ingrijpender en vooral ook veel gebruiksvriendelijker."

Behoefte aan functionaliteit

Karlijn de Groot, programmamanager digitale zorg bij Tactus, stelt dat de organisatie al langer behoefte had aan digitale vragenlijsten. Tactus gebruikt het e-healthplatform al jaren voor blended behandelingen en nu dus ook voor vragenlijsten. “Cliënten kunnen zich voorbereiden op de intake, op hun mobiel de lijsten invullen, de grafieken inzien. Dit hoort allemaal bij de moderne cliëntreis. Dat we dit nu binnen ons eigen platform kunnen doen, en kunnen integreren in behandelingen, is een grote stap vooruit.”



Tactus werkt al jaren samenmet Minddistrict in het Gx-platform. Dit samenwerkingsverband van 11 instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in Nederland en Minddistrict heeft tot doel de GGZ duurzaam maken door middel van e-health. Voor Jacob Sikkes, business analist bij INTER-PSY was de vragenlijstfunctionaliteit echter de eerste kennismaking met Minddistrict.



“In onze zoektocht naar een vragenlijstportaal raakten we in gesprek met Minddistrict”, vertelt Sikkes. “Intern hadden wij een lijst opgesteld met vereisten waar het nieuwe platform aan moest voldoen. Daar scoorde Minddistrict het beste op.”

Open voor input

Dat de functionaliteit op dat moment feitelijk nog niet bestond, was volgens de business analist eerder een voordeel dan een nadeel. “Minddistrict stond open voor input vanuit INTER-PSY, wij konden advies geven vanuit de inhoud en een rol spelen in de ontwikkeling. Je zou kunnen zeggen dat dit in co-creatie is ontwikkeld. En sinds 1 juli zijn we live, precies zoals gepland.”



“We hebben nauw samengewerkt met eindgebruikers,” onderstreept Minddistrict-CEO Ploeger. “Want het gaat uiteindelijk om de cliënten en hulpverleners. Cliënten kunnen daarom vragenlijsten invullen via de app, krijgen waar mogelijk de uitslag te zien, inclusief grafiek en toelichting over wat die uitslag betekent. Voor derden werkt het bijna nog makkelijker: zij krijgen een e-mail met een uitnodiging. Via de uitnodiging kunnen ze zonder in te loggen de lijst invullen.”



Volgens Ploeger is dat nodig om vragenlijsten echt te integreren in behandelingen. “Je kunt vragenlijsten en ROM voor van alles gebruiken, maar wij zien ze allereerst als behandeltool. Daarom is die gebruiksvriendelijkheid zo belangrijk. We bouwen hier namelijk ook aan onze toekomstvisie van gepersonaliseerde zorg. Vragenlijsten en meetmomenten passen daar naadloos in, en daar onderzoeken we methodes als Ecological Momentary Assessment (EMA) voor. We blijven dus strategisch doorontwikkelen.”

Beter beeld

In editie 5, 2023 van ICT&Health, stond een interview met CEO Jeanette Ploeger en product lead Remy Lamers over de digitale vragenlijsten. Door ROM-vragenlijsten te combineren met frequentere en gerichte meetmomenten, zijn gedragspatronen beter en meer gedetailleerd in beeld te krijgen, betoogden Ploeger en Lamers onder andere. Zo kunnen behandelaren tussentijds in een zorgtraject makkelijker bijsturen en ervaren cliënten meer grip op hun behandeling.



“Wij gaan daarom via de diverse modules op ons platform hele gerichte vragenlijsten bieden", vertelde Lamers in het interview. "Als een cliënt bijvoorbeeld in een dagboek noteert slecht geslapen te hebben, kan een behandelaar een korte vragenlijst daarop afstemmen. Zo kan in kaart gebracht worden waarom iemand slecht slaapt en of er iets mee moet gebeuren. En dat geldt voor de hele breedte van het gedrag van een client.”