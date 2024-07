Online module ‘Minder angst na kanker’ beschikbaar

Meer dan de helft van de mensen die kanker hebben gehad, is bang dat de ziekte terugkomt. Ook als ze een succesvolle kankerbehandeling hebben ondergaan. 94% van deze mensen heeft ook behoefte aan ondersteuning hierbij. Dit blijkt uit onderzoek van het Helen Dowling Instituut (HDI), het grootste psycho-oncologische centrum van Nederland. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat een combinatie van zelfhulp en gesprekken met een professional kan helpen die angst te verminderen. Deze combinatie vormt de basis van de module ‘Minder angst na kanker’, die nu beschikbaar is op Minddistrict en Therapieland.

De online module ‘Minder angst na kanker’ is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT) en bevat naast informatie ook oefeningen en video’s van andere patiënten. Gebleken is dat de module effectief is als deze wordt ingezet in combinatie met drie tot vijf gesprekken met een zorgprofessional. Tijdens deze gesprekken kunnen patiënten hun verhaal doen, vragen stellen en de onderwerpen uit het programma verder uitdiepen.

Alleen onlinebehandeling niet effectief

Deze blended behandeling helpt beter om de angst voor terugkeer van de kanker te verminderen dan de gebruikelijke zorg die mensen ontvangen na een kankerbehandeling. De behandeling draagt ook bij aan een betere algemene mentale gezondheid. Gebleken is dat deze effecten tien maanden later nog altijd stand houden.

Uit een eerder onderzoek van het HDI bleek dat alleen het gebruik van de online module, zonder begeleiding van een zorgprofessional, onvoldoende effectief was. Er zijn echter onvoldoende hulpverleners die geschoold zijn in deze behandeling. Dit komt doordat huisartsen en praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) een steeds grotere rol spelen in de kankerzorg. Zij zijn vaak niet op de hoogte van de behandelmogelijkheden en hebben niet altijd een training gevolgd voor het behandelen van de specifieke angst voor terugkeer van kanker.

Daarom biedt het HDI een training aan waarin POH-GGZ en psychologen leren hoe ze de module ‘Minder angst na kanker’ effectief kunnen inzetten om patiënten te begeleiden. De scholing wordt incompany aangeboden aan groepen van minimaal 8 en maximaal 12 personen.

Gezonder denken na kanker

Vorige maand werd bekend dat een vergelijkbare module van Radboudumc met de naam ‘Gezonder denken na kanker’ kan worden doorontwikkeld dankzij een subsidie van Stichting VIOZ. ‘Gezonder denken na kanker’ is een positieve cognitieve ehealth interventie die angst- en stemmingsklachten bij kankeroverlevers moet verlagen. De interventie is gebaseerd op de methode Cognitive Bias Modification (CBM) en onder meer met behulp van e-health aanbieder Minddistrict ontwikkeld. De module zal in de komende jaren worden doorontwikkeld, zodat deze uiteindelijk beschikbaar kan komen voor mensen met kanker.