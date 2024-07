Nieuw hybride zorgpad voor hoofdpijnpatiënten

Sinds vorige maand zet het Friese Antonius de Thuismeten-app van Luscii in om hoofdpijnpatiënten nog beter te begeleiden tijdens hun zorgtraject. Via de app kunnen de hoofdpijnklachten en het pijnstillergebruik van patiënten worden gemonitord. De eerste reacties van patiënten en zorgmedewerkers op dit nieuwe thuismonitoringtraject zijn positief.

Wanneer hoofdpijnpatiënten een afspraak krijgen bij een neuroloog, wordt hen al gevraagd hun klachten en gebruik van pijnstillers bij te houden in de Thuismeten-app van Luscii. Zo kunnen de specialisten van Antonius de situatie vooraf snel beoordelen en al voor een groot deel bepalen hoe de behandeling eruit gaat zien. En patiënten hoeven geen papieren dagboek meer bij te houden.

Wanneer de behandeling eenmaal is opgestart, kijken zorgverleners met de patiënt mee om te beoordelen of de behandeling goed aanslaat. Bij overmatig gebruik van pijnstillers en medicatieafhankelijke hoofdpijn ondersteunt de app middels motiverende berichten om geen pijnstillers te nemen. Alle hoofdpijnpatiënten krijgen daarnaast via de app informatie over hun aandoening en tips hoe ze er het beste mee om kunnen gaan. Patiënten die meer hulp nodig hebben, kunnen via de app contact opnemen met een zorgverlener.

Nieuw hybride zorgpad

Dit slimme hybride zorgpad is het resultaat van het basisprotocol van de Thuismeten-app van Luscii en uitbreidingen die eraan zijn toegevoegd door de hoofdpijnverpleegkundigen van het hoofdpijncentrum van Antonius, inclusief op maat gemaakte protocollen voor de vervolgbehandeling. De medewerkers profiteren zelf ook van het hybride zorgpad. Want doordat patiënten al veel adviezen en informatie uit de app halen, kunnen de zorgverleners in het ziekenhuis nog sneller, gerichter en specifieker zorg verlenen wanneer dat nodig is.

Hoofdpijnverpleegkundigen Dieuwke Weerstra en Rianne Meijer-Postma zijn enthousiast over de ontwikkeling: “De app neemt ons veel werk uit handen, waardoor we meer tijd voor de patiënt hebben. Zo leveren we als Antonius de juiste zorg op de juiste plaats, iets waar we als hele organisatie naar streven. En we zetten daarnaast weer een mooie stap op het gebied van digitalisering.”

Toegankelijke en kwalitatieve zorg

Digitaliseren is essentieel om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden en de kwaliteit hoog te houden. Het zorgt ervoor dat niet alle controles meer in het ziekenhuis hoeven te gebeuren. Projectmanager Minet van Dijk zegt hierover: “Thuismonitoring is niet meer weg te denken uit de zorg. Zo krijgen patiënten inzicht in hun zorgtraject en kunnen ze hun gezondheid positief beïnvloeden. Voor zorgverleners betekent het dat ze tijdig kunnen ingrijpen en de zorgkwaliteit hoog kunnen houden. In een tijd waarin de zorgvraag complexer wordt en toeneemt terwijl het aantal zorgverleners door vergrijzing afneemt, kunnen we niet zonder digitale hulpmiddelen.”

Uitbreiding thuismonitoring

Luscii wordt binnen Antonius al ingezet voor COPD-patiënten, patiënten met hartfalen, hartrevalidatie en astmapatiënten. Vanwege de vele voordelen van deze vorm van zorg voor zowel het ziekenhuis en zijn patiënten als cliënten in de thuiszorg, wil Antonius de inzet ervan uitbreiden binnen de organisatie. Inmiddels hebben andere zorgorganisaties aangegeven ook interesse te hebben in het door Antonius opgestelde hybride zorgpad.

Antonius is overigens niet het enige ziekenhuis met een hybride zorgpad voor hoofdpijnklachten. Onlangs introduceerde Gelre ziekenhuizen nog een digitaal hoofdpijndagboek waarin patiënten hun hoofdpijnsymptomen en pijnstillergebruik nauwkeurig kunnen bijhouden. Ook hier is het doel om de behandeling van hoofdpijnklachten beter af te stemmen op de specifieke situatie van de patiënt.