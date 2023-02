Bravis vervangt operatierobot uit 2011

Voor het Bravis betekent de komst van de nieuwe Da Vinci X dat het ziekenhuis binnenkort, eerder dan gepland, beschikt over twee geavanceerde operatierobots. In 2020 nam het ziekenhuis namelijk al een Da Vinci Xi operatierobot in gebruik. Daarmee kon het Bravis het aantal robot-geassisteerde ingrepen al uitbreiden tot 600 per jaar.

De eerste operatierobot, een Si, zou eind 2024 ‘met pensioen’ gaan. Mede omdat de leverancier in 2020 al bekendmaakte dat bepaalde instrumenten niet langer leverbaar waren. Onlangs deed zich de mogelijkheid voor om de Si, ruim een jaar eerder dan gepland dus, al te vervangen. “De Si zou eind volgend jaar uit de service gaan. Nu konden we hem nog gunstig inruilen”, aldus zorgmanager William Minderhoud van het Bravis.

Dezelfde operatierobot

Dat het Bravis ziekenhuis nu over twee operatierobots van dezelfde serie beschikt, heeft diverse voordelen. Uiteraard bieden de nieuwe generatie operatierobots meer mogelijkheden. De Da Vinci X is kan zowel chirurgisch nieten als ‘sealen’ (structuren dichtbranden). Technieken die gebruikt worden bij maagvderkleiningen, long- en darmchirurgie.

“Ook is de kwaliteit van het driedimensionaal beeld van een nog hoger niveau en zijn we met deze X en Xi klaar voor nieuwe ontwikkelingen die eraan komen, zoals image guided surgery (opereren en navigeren op basis van ingeladen CT- en MRI scans)”, vertelt Minderhoud.

Daarnaast maken beide robots gebruik van dezelfde instrumenten. Het OK-personeel hoeft dus niet meer getraind te worden om te werken met verschillende robots. En het ziekenhuis kan de voorraad van instrumenten voor de twee robots beperken.

Test en training

Voordat de nieuwe operatierobot in de praktijk ingezet kan worden, moet het personeel diverse trainingen doorlopen. Daarna wordt de robot uitvoerig getest, onder andere door proef te draaien, zonder patiënten. Zoals ook bij andere operatierobots, is de Da Vinci X een hulpmiddel voor chirurgen.

De operaties worden altijd volledig door de arts uitgevoerd. De assistentie van de robot zorgt ervoor dat complexe ingrepen op een klein oppervlak nauwkeuriger uitgevoerd kunnen worden. In 2011 was het Bravis het eerste regionale ziekenhuis in Nederland dat een operatierobot in gebruik nam.