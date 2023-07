Britse NHS rolt digitale check voor hart- en vaatziekten uit

De huidige NHS Health Check heeft volgens de overheid al veel hartaanvallen en beroertes helpen voorkomen. Momenteel is het een face-to-face check-up voor volwassenen in Engeland van 40 tot 74 jaar. De controle wordt in opdracht van lokale autoriteiten grotendeels uitgevoerd door huisartsen. Hij moet helpen bij het opsporen van vroege tekenen van beroerte, nierziekte, hartziekte, diabetes type 2 of dementie.

Digitale check verlicht druk op huisartsen

Elk jaar voeren huisartsen nu ongeveer 1,3 miljoen gezondheidscontroles uit. Daarbij identificeren zij 315.000 mensen met obesitas en 33.000 gevallen van hypertensie. Verder worden ruim 400 hartaanvallen en beroertes voorkomen. Vanaf het voorjaar van 2024 zal de nieuwe digitale controle naast de bestaande persoonlijke NHS Health Check actief zijn. Huisartsenpraktijken moeten zo meer ademruimte krijgen. Momenteel loopt er een pilot met de digitale check in Cornwall.

“Met deze nieuwe digitale check-up kunnen mensen eenvoudig testen en advies op maat krijgen aan huis en wordt de druk op huisartsenposten verminderd”, stelt minister van Volksgezondheid en Sociale Zorg, Steve Barclay. “Dit programma is het nieuwste voorbeeld van hoe we technologie gebruiken om wachttijden, een van de 5 prioriteiten van de overheid, te verkorten, diagnose en behandeling te verbeteren.

Ongeveer 6,4 miljoen Engelsen hebben last van hart- en vaatziekten. Het is de op een na grootste doodsoorzaak in Engeland. De nieuwe digitale controle moet helpen bij het identificeren van 200.000 mensen die baat kunnen hebben bij het gebruik van statines; 30.000 gevallen van hypertensie – aanhoudend hoge bloeddruk; het voorkomen van ongeveer 400 hartaanvallen en beroertes in de eerste vier jaar.

Resultaten online beschikbaar

Patiënten krijgen toegang tot de digitale gezondheidscheck via een mobiele telefoon, tablet of computer. Ze vullen een online vragenlijst in, voeren lengte-, gewichts- en bloeddrukmetingen en de resultaten van een bloedtest in. De resultaten zullen online beschikbaar komen.

Gebruikers krijgen een doorverwijzing voor persoonlijk advies om het risico op een hartaanval of beroerte te verminderen. Ook krijgen ze zo nodig advies om te stoppen met roken of ondersteuning bij gewichtsbeheersing. Verwijzingen naar huisartsen worden alleen gedaan als verdere tests en behandeling nodig zijn – wat helpt om de vraag naar huisartsendiensten te verminderen.

De uitrol van de digitale check bouwt voort op de andere initiatieven van de overheid. Een voorbeeld is de pilot van de Better Health: Rewards-app in Wolverhampton, die mensen stimuleert om beter te eten en meer te bewegen.

Aandacht voor hart- en vaatziekten

Ook in Nederland is er veel aandacht voor de aanpak van hart- en vaatziekten. Zo lopen er diverse onderzoeken naar het voorkomen van de aandoeningen zelf, of het voorkomen van verergering van problemen. Onderzoeken naar onder meer de rol van AI om het risico van hart- en vaatziekten terug te dringen, zijn er zowel in Nederlands als Europees verband. Ook wordt er gekeken naar preventie via leefstijlmonitoring.