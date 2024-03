Canadees onderzoek naar toekomst eerstelijnszorg

“In totaal werd er ongeveer 10.000 uur besteed aan het betrekken van het publiek over de toekomst van de eerstelijnszorg”, zegt dr. Tara Kiran, landelijk hoofd van OurCare en huisarts in Toronto. De onderzoekers ontmoetten meer dan 150 mensen in vijf provincies voor diepgaande paneldiscussies over de uitdagingen waarmee de eerstelijnszorg wordt geconfronteerd. Elk panel kwam met patiëntgerichte oplossingen.

Onderzoek

Volgens Kiran is het definitieve OurCare-rapport dat onlangs werd vrijgegeven, het hoogtepunt van een project dat zestien maanden duurde. Het geeft overheden en beleidsmakers een blik op wat consumenten graag willen en verdienen van de eerstelijnszorg.

De onderzoekers zijn ook in gesprek gegaan met tweehonderd deelnemers uit gemeenschappen die doorgaans te weinig toegang hebben tot de eerstelijnszorg. Onder deze gemeenschappen zijn First Nation-, Inuit- en Métis-volkeren, immigranten en andere nieuwkomers en mensen met een handicap. Ze deelden hun ideeën voor een gezondheidszorgsysteem dat aan ieders behoeften voldoet.

Resultaten

In het OurCare-rapport staat de aanbeveling om de toegang tot teamgebaseerde eerstelijnszorg uit te breiden. Dat betekent dat patiënten toegang moeten hebben tot een interdisciplinaire groep gezondheidswerkers, waaronder maatschappelijk werkers, apothekers en diëtisten, samen met huisartsen en verpleegkundigen. Er zijn aanwijzingen dat dergelijke teams de patiëntresultaten verbeteren.

Verder hebben leiders in de gezondheidszorg en medische organisaties opgeroepen tot gerichte hervormingen van de eerstelijnszorg aangezien het tekort aan huisartsen ook in Canada steeds groter wordt. Uit de gegevens van het OurCare-onderzoek blijkt dat ongeveer één op de vijf Canadese volwassenen geen regelmatige toegang heeft tot een huisarts of een verpleegkundige. In Ontario hebben ongeveer 2,3 miljoen mensen geen huisarts – een aantal dat naar verwachting in 2026 zal oplopen tot 4,4 miljoen, volgens het Ontario College of Family Physicians.

Aanbevelingen eerstelijnszorg

Naast het uitbreiden van teamgebaseerde zorg omvatten de OurCare-aanbevelingen voor hervorming van de eerstelijnszorg onder meer:

Geef patiënten toegang tot hun elektronische medische dossiers;

Virtuele zorg uitbreiden en integreren met persoonlijke zorg om ervoor te zorgen dat mensen gemakkelijk toegang hebben tot gezondheidszorg, vooral in plattelands- en afgelegen gemeenschappen;

Andere aspecten van de gezondheidszorg, zoals tandheelkundige zorg en geestelijke gezondheidszorg, opnemen in de eerstelijnszorg om het algehele welzijn te ondersteunen;

Zorg ervoor dat de eerstelijnszorg aan ieders behoeften voldoet, wat betekent dat alle gezondheidszorgruimten veilig en toegankelijk zijn en dat de zorg de sociale determinanten van de gezondheid aanpakt, zoals onveilige huisvesting en voedseltekort.

Nivel-onderzoek

Om in Nederland meer inzicht te krijgen over hoe burgers vinden dat de eerstelijnszorg er in 2030 in Nederland moet uitzien, heeft onderzoeksinstituut Nivel vorig jaar een Burgerplatform georganiseerd. Daaruit blijkt dat burgers verschillende verwachtingen hebben over de toekomst van de eerstelijnszorg, onder meer over het gebruik van hybride zorg van de rol van de huisarts. De inzichten uit dit onderzoek zijn meegenomen in het vaststellen van het visiedocument dat op 30 januari 2024 aan de Tweede Kamer is aangeboden.