CBS: versnelde acceptatie medische online diensten

De enquête ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen’ wordt jaarlijks in van april tot en met juli gehouden. In 2022 namen zes duizend mensen van 12 jaar of ouder hieraan deel. Het online maken van een afspraak met een medisch professional is inmiddels de gewoonste zaak van de wereld. Verder raakt het online bekijken van medische gegevens ingeburgerd: in 2021 was dit 18 procent en in 2022 37 procent.

Gezondheidsapps

Ook het gebruik van online diensten, zoals een online consult of het aanvragen van een recept, nam toe van 26 procent in 2020 naar 34% in 2022. Het aantal mensen dat naar gezondheidsgegevens of lifestyleadviezen zocht op internet (74%) bleef de afgelopen twee jaar ongeveer gelijk. Verder kocht 18 procent medicijnen via internet en gebruikte 5 procent van de Nederlanders boven de 12 jaar betaalde gezondheidsapps.

Online medische diensten populair

De uitkomsten van het onderzoek van CBS naar online medische diensten lopen in lijn met de recente E-healthmonitor 2022. Daarin staat dat in Nederland duidelijk een groter draagvlak ontstaat voor digitalisering bij patiënten en zorgverleners. Zo steeg het aantal zorgverleners dat gebruikmaakt van beeldbellen van 55% in 2021 naar 58% in 2022. Verder nam het aantal huisartspraktijken dat patiëntportalen aanbiedt toe van 79% naar 88%. Het is belangrijk dat beide groepen de digitalisering omarmen, want alleen zo kan de gewenste zorgtransformatie worden gerealiseerd.

Slimme gezondheidsapparaten

Naast de gesignaleerde snelle acceptatie van online medische diensten, ziet CBS ook het gebruik van slimme gezondheidsapparaten snel toenemen. Nederlanders van 12 jaar of ouder maken steeds vaker gebruik van dergelijke tools. Slimme gezondheidsapparaten zijn bijvoorbeeld een bloeddrukmeter, tandenborstel of een weegschaal die met internet is verbonden. Het gebruik hiervan verdubbelde van 5 procent in 2020 naar 12 procent in 2022. Vooral onder jongeren zijn slimme gezondheidsapparaten in trek.

In 2022 gebruikte 20 procent van de 12- tot 25-jarigen deze apparaten, terwijl van de 75-plussers slechts één procent dit deed. Van de Nederlanders van 16 tot 75 jaar gebruikte gemiddeld 12 procent slimme gezondheidsapparaten en daarmee zijn we op dit gebied koploper, want het EU-gemiddelde was 6%. Alleen in Denemarken waren deze apparaten populairder en gebruikte 15% van de respondenten betreffende slimme tools.