Chatrobot Maya helpt na obesitas-chirurgie

Patiënten met ernstig overgewicht worden ná een operatie in het Maasstad Ziekenhuis begeleidt door Maya, een chatrobotapp. Met deze app kunnen patiënten overal en op elk moment vragen stellen. Het algoritme voor de chatbot is geschreven door Michaël Roodzant, verpleegkundig specialist Bariatrie en Wouter Roosink, physician assistant Bariatrie.

In de app staat een gepersonaliseerde vragenlijst, waardoor Chatbot Maya tijdens de nazorgperiode op vaste tijdstippen automatisch contact opneemt met de patiënt. Aan de hand van de door de patiënt geformuleerde antwoorden, vormt Maya een beeld van het herstel van de patiënt. Deze beeldvorming wordt automatisch verwerkt in HiX, het elektronisch patiëntendossier dat gebruikt wordt in het Maasstad Ziekenhuis.

Maya geeft alert in HiX

Wanneer uit de antwoorden op de vragen blijkt dat het niet goed gaat met de patiënt, brengt de chatrobot de patiënt in contact met de hoofdbehandelaar. Betreffende arts ontvangt van Maya een alert in HiX en kan daar zien op welk gebied de patiënt meer ondersteuning nodig heeft. Er wordt vervolgens met de patiënt telefonisch contact opgenomen. Maya vraagt hiernaast sowieso standaard aan het eind van elk chatgesprek of de patiënt behoefte heeft aan contact met een verpleegkundige. Bij een bevestigend antwoord, neemt de verpleegkundige contact zo snel mogelijk contact op met de patiënt.

Soorten chatrobots

Het inzetten van een chatrobot voor nazorg is volgens het Maasstad Ziekenhuis een primeur. Wel wordt er op meerdere plekken druk gewerkt aan nieuwe slimme AI-gestuurde chatrobots zoals bij Med-PaLM, waar een medische AI-chatbot is getraind op zeven datasets voor het beantwoorden van zorggerelateerde vragen van zowel zorgprofessionals als patiënten.



Chatbots die antwoord geven op meer generieke vragen zijn, in tegenstelling tot dit soort ‘medisch gerichte’ bots, tegenwoordig al de gewoonste zaak van de wereld. Zo zet bijvoorbeeld Amsterdam UMC een website in met de zogenaamde ‘conversationele chatbot-technologie’: een WhatsApp-achtige conversatie.

Het gaat volgens het ziekenhuis om antwoorden op veel gestelde vragen zoals: kun je pinnen in Amsterdam UMC? Mag ik bij mijn kind blijven slapen? Wat moet ik meenemen naar mijn eerste afspraak? Op de conversationele website geeft een chatbot bezoekers meteen antwoord op deze vragen. Ook zetten zorgverzekeraars zoals DSW en VGZ steeds vaker chatbots in om mensen te helpen met eenvoudige niet-medische vragen.