Chemotherapie thuis uitgebreid in regio Apeldoorn en Zutphen

De infuuspomp voor de chemotherapie wordt in het ziekenhuis aangesloten op de infuuslijn van de patiënt op de Dagbehandeling Oncologie, waarna de patiënt naar huis kan. Een gespecialiseerde wijkverpleegkundige koppelt de infuuspomp vervolgens thuis bij de patiënt af.

Projectleider Inge Klopman: “Het is fijn dat we nu alle patiënten in het werkgebied van Gelre ziekenhuizen deze zorg thuis kunnen bieden, zonder dat ze voor het afkoppelen van de infuuspomp terug naar ons ziekenhuis moeten komen.” Patiënten hebben aangegeven het prettig te vinden om gewoon thuis te blijven en in hun eigen omgeving te zijn, wat actief blijven in bijzijn van hun dierbaren mogelijk maakt.

Chemotherapie thuis

Om deze zorg aan alle patiënten in het werkgebied van Gelre ziekenhuizen te kunnen bieden, is er nu ook een samenwerking gestart met Buurtzorg Nederland. Hiermee is het mogelijk gemaakt dat patiënten die buiten het werkgebied van Vérian en Sensire wonen, ook deze chemotherapie infuuszorg thuis kunnen krijgen.

Patiënten die behandeld worden voor kanker brengen immers veel tijd door in het ziekenhuis. Enkele jaren geleden wilden verpleegkundig specialist oncologie Gerlinda Veurink en internist-oncoloog Ruud Blankenburgh van Saxenburgh weten of dat veranderd kon worden. Na gesprekken met thuiszorg aanbieders werd een thuiszorgpilot gestart voor de behandeling van kankerpatiënten.

De Juiste Zorg op De Juiste Plek

Het doel van Gelre ziekenhuizen is om zorg waar mogelijk naar huis of een wijklocatie te verplaatsen. Dit past dan ook precies in het kader van De Juiste Zorg op De Juiste Plek. Deze werkwijze is niet alleen prettiger voor patiënten, maar draagt ook in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de zorg.

Bovendien kunnen de beschikbare ziekenhuisbedden op deze manier weer ten goede komen aan andere patiënten. Patiënten geven ook aan dat ze zich minder patiënt voelen wanneer ze thuis zijn en dat deze zorg aansluit bij eventueel al aanwezige reguliere (wijk)zorg van Vérian, Sensire of Buurtzorg Nederland.