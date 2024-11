China werkt aan standaard voor virtuele eerstelijnszorg

In China start binnenkort een proefprogramma voor het promoten en implementeren van nieuwe standaarden voor online eerstelijnszorg. Het programma werd aangekondigd tijdens een bijeenkomst met huisartsen onder leiding van de Chinese Medical Association en zal worden ontwikkeld in samenwerking met grote ziekenhuizen en de National Foundation for Australia-China Relations.

Over de inhoud van de standaarden werd tijdens de presentatie nog geen informatie bekend gemaakt, maar naar verluid zijn ze gebaseerd op standaarden die de Chinese verzekeraar Ping An heeft ontwikkeld voor zijn online huisartsenservice, Ping An Family Doctor genaamd.

AI-gedreven virtuele huisartsendienst

Het is een AI-gedreven dienst, ontwikkeld de health tech unit van de zorgverzekeraar. De dienst werd in 2022 gelanceerd en heeft inmiddels 13 miljoen geregistreerde gebruikers. Patiënten kunnen via die dienst een virtueel consult met een huisarts die door de World Organization of Family Doctors gecertificeerd zijn. De dienst vereenvoudigt daarnaast ook het proces van verwijzingen, het inplannen van ziekenhuisafspraken, verpleegkundige zorg en follow-ups na ontslag.

Het Ping An Family Doctor platform biedt ook toegang tot het EPD van patiënten, bijvoorbeeld voor het uploaden van medische rapporten. Ook kunnen AI-gestuurde gepersonaliseerde gezondheidsplannen worden gegenereerd. Verder is een integratie met slimme medische apparaten mogelijk en kan het platform nagenoeg realtime waarschuwingen voor dringende gezondheidsproblemen genereren.

De landelijke standaarden voor het aanbieden van online huisartsendiensten worden tegen het eind van dit jaar gepubliceerd op het platform van de Standardization Administration of China (een agentschap onder de State Administration for Market Regulation), zo deelde Ping An in een persbericht.

Zorgtransitie in China

De online huisartsendienst en -platform werden geïntroduceerd als onderdeel van de zorgtransitie in China. Daarvoor werden in 2019 eerstelijnsgezondheidscentra opgericht. In 2021 werd dit de basis voor de nationale strategie voor het bouwen van een nieuw systeem voor eerstelijnszorg. De Chinese overheid wil eerstelijnszorg van hoge kwaliteit toegankelijker te maken voor de bevolking en ziekenhuizen te ontlasten. Diensten die vroeger alleen beschikbaar waren voor grote ziekenhuizen.

In China bestaan er drie pakketten voor eerstelijnszorg: een gratis basispakket voor de openbare gezondheidszorg, een basispakket met opties voor personalisering en een geïntegreerd pakket voor medische behandeling en verpleging.

Een van de grotere uitdagingen om het nieuwe systeem voor eerstelijnszorg 'aan de man te bengen' heeft te maken met de aarzeling van veel Chinese burgers om voor een online huisartsendienst te kiezen. Daarom is naar aanleiding van een onderzoek gekeken naar de mogelijkheden om mensen te stimuleren door bijvoorbeeld het verhogen van de vergoedingen vanuit de ziektekostenverzekeringen of door de zorgkosten voor burgers te verlagen door middel van kortingen.

Zorgverzekeraars zijn ook in Nederland een belangrijke partij, en enabler, als het gaat om zorgtransitie. Zo startte zorgverzekeraar ONVZ begin dit jaar, samen met Arene, de online digitale huisartsenpraktijk voor het aanbieden van digitale huisartsenzorg voor 20.000 verzekerden.