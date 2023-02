Cisco: ‘Digitale sprints kun je alleen samen maken’

Cisco is wereldleider in ICT en netwerken. Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening zijn de hoogwaardige security-oplossingen. De producten van Cisco versnellen de adoptie van een nieuwe manier van werken op het gebied van verbondenheid, communicatie en veiligheid.

Digitale versnelling

Beide enthousiaste sprekers van Cisco pleiten voor digitale versnelling, maar gaan ook volop voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hein Dekkers, directeur Digitale Versnelling Nederland: ‘Digitale inclusie, het toegankelijk maken van eerstelijnszorg voor iedereen, samenwerking en verbondenheid, zijn thema’s waar we iedere dag mee bezig zijn.’

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij Cisco geen papieren tijger maar daadwerkelijk ingebed in de dagelijkse praktijk. Cisco wil dat digitalisering wordt omarmd en bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Om iets terug te doen voor de maatschappij, lanceerde de organisatie bijvoorbeeld het investeringsprogramma de Digitale Versnelling Nederland (DVN). DVN wil de digitalisering in Nederland stimuleren en is gespiegeld aan de Digitale Agenda van de overheid.

Digitale totaaloplossingen

Hein Dekkers, directeur digitale Versnelling Nederland: ‘Om die digitale versnelling te realiseren werkt Cisco nauw samen met de regering, industrie, onderwijsinstellingen, belangenorganisaties en zorginstellingen. Door het écht samen te doen krijgt DVN een positieve impact op belangrijke maatschappelijke kwesties, zoals de energietransitie, cybersecurity en hybride werken. Cisco wil dat digitalisering wordt omarmd en bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

Digitale inclusiviteit loopt als rode draad door het programma: techniek moet niet alleen beschikbaar zijn, iedereen moet mee kunnen doen. DVN draagt bij met digitale totaaloplossingen, bijvoorbeeld in het onderwijs, de zorg en transport. Alles voor een veilige en inclusieve digitale toekomst.’

Cybersecurity

Een kernthema bij Cisco is bij ICT-dienstverlenervan oudsher het realiseren van cybersecurity. Pro-Russische DDoS-aanvallers hebben eind januari 2023 bijvoorbeeld nog een aanval gedaan op meerdere Nederlandse ziekenhuizen. Dat was geen incident want cybercriminaliteit is met 100 procent toegenomen.

Sander ten Hoedt, Hybrid Work Lead, vertelt: ‘Cybersecurity wordt een steeds belangrijker thema. Besef dat er alleen al dit jaar 29 miljard apparaten op internet beschikbaar zijn gemaakt. Ook in de zorg zijn steeds meer online tools en is men steeds afhankelijker van digitalisering. Het is belangrijk dat je alle toepassingen veilig kunt gebruiken en Cisco zorgt graag voor awareness op dit gebied en helpt bij de noodzakelijke beveiliging. Het is de kunst om op élke plek kwetsbaarheden aan te pakken: je zou bijvoorbeeld in een medisch device of wearable standaard een veiligheidscertificaat kunnen inbouwen.’

e-Health centraal ‘inregelen’

Praktisch te werk gaan, samenwerking en accelereren zijn uitgangspunten bij Cisco. Sander de Hoedt geeft een pragmatisch en herkenbaar voorbeeld. “Als patiënten een wearable krijgen om hun gezondheid te monitoren, moeten zorgprofessionals het device uit de doos pakken en zich gaan bezighouden met de installatie en de connectiviteit. Bluetooth moet worden aangezet, het apparaatje moet worden gekoppeld aan de patiënt en er moet veilige Wifi zijn. Medische technologische oplossingen zijn gewoonweg nog te vaak niet echt gebruiksvriendelijk.’

‘Dat is vervelend omdat de zorgmedewerker beperkt tijd heeft en zich sowieso liever met andere dingen bezighoudt. Een eenvoudige oplossing is een barcode op het doosje van de wearable die gescand kan worden, waarna vervolgens alles centraal op de achtergrond wordt geregeld. Sowieso is het fijn als e-Health centraal kan worden ingeregeld, dat scheel gewoon veel gedoe en tijd.’

Medibus: mobiele huisartsenzorg

Cisco was tijdens het congres ook prominent in beeld dankzij de grote Medibus die Cisco pal voor het congrescentrum had geparkeerd en werd bezocht. Het betreft een rijdende huisartsenpost die wordt ingezet in landelijke gebieden in onder meer Duitsland, waar een gebrek aan huisartsen is. De bus is ingericht als volwaardige huisartsenpost, uitgerust met zonnepanelen, behandelkamers en beschikt over de meest moderne communicatietools zodat, indien nodig, specialistische hulp op afstand snel kan worden ingeroepen.

De mobiele huisartsenpost van Cisco voor het Circustheater in Scheveningen.

Deze rijdende reuze-ambulance brengt eerstelijnszorg naar de mensen toe. Het is een toekomstgerichte en innovatieve oplossing om huisartsenzorg ook in de toekomst voor iedereen bereikbaar te houden. Hein Dekkers: ‘Er kunnen met de bus vele duizenden patiënten per maand worden behandeld. Het project is samen met de partners razendsnel gerealiseerd: in vier weken was de bus klaar en reed hij de weg op. Dit past uitstekend bij de werkwijze van Cisco, we willen korte sprints trekken, partnerships aangaan, gebruik maken van technologie en projecten snel voor elkaar krijgen. Op die manier kunnen we samen Nederland een stukje beter maken.’