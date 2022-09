COVID diagnose door analyse hoestgeluiden

Van koorts-, adem- en bloedtests tot het analyseren van rioolwater. Allemaal oplossingen die in meer of mindere mate een bijdrage leverden in de strijd tegen COVID-19. In de ‘paniek’ en haast die met de strijd gepaard ging, was niet alles een succes. Dat kun je echter wel zeggen van het Australische bedrijf ResApp dat een bijzondere COVID diagnose tool ontwikkelde. Zij zijn onlangs voor bijna 120 miljoen dollar overgenomen door Pfizer.

Covid diagnose uit hoestgeluid

ResApp was, toen de coronapandemie toesloeg, al vele jaren bezig met de ontwikkeling van een algoritme waarmee het mogelijk zou worden om luchtwegaandoeningen te diagnosticeren door simpelweg het geluid van de hoest van een patiënt te bestuderen. In eerste instantie zou het algoritme gebruikt worden voor de diagnose van longontsteking. Vlak voor de pandemie (in 2019) hadden de wetenschappers van het bedrijf ook al het bewijs geleverd dat hun technologie ook in staat was om astma, kroep en bronchiolitis te herkennen.

Het is dus niet zo vreemd dat ResApp, toen de coronapandemie losbarstte, de pijlen van het algoritme direct richtte op de diagnose van COVID-19 met behulp van dezelfde hoest-analyse technologie. Begin dit jaar werden de eerste resultaten van een pilot met de inmiddels tot COVID-algoritme omgebouwde technologie gepresenteerd. Die waren indrukwekkend goed.

Het systeem bleek 92% van de positieve COVID-gevallen nauwkeurig te kunnen detecteren, uitsluitend door het geluid van een hoest te analyseren. Het systeem registreerde ook 80% specificiteit, wat betekent dat slechts twee op de 10 gescreende mensen vals-positieve resultaten ontvingen.

Overname door Pfizer

Die goede resultaten hebben er nu toe geleid dat pharma gigant Pfizer het Australische bedrijf voor bijna 120 miljoen dollar wil inlijven. “Wij geloven dat de COVID-19-screeningtool de volgende stap is om mogelijk nieuwe oplossingen te bieden aan consumenten die deze ziekte willen onderdrukken”, aldus een woordvoerder van Pfizer.

ResApp hoopt dat de overname door Pfizer de technologie helpt groeien zodat het wijdverbreid kan worden ingezet, met name ook in afgelegen delen van de wereld. Dat strookt volgens een van de oprichters van ResApop ook met het oorspronkelijke doel dat zij met het project voor ogen hadden: Gemeenschappen over de hele wereld betere diagnostische hulpmiddelen bieden.