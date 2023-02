CWZ lanceert digitaal hoofdpijndagboek

Het nieuwe digitale hoofdpijndagboek is geen hoofdpijndossier, maar juist een slim hulpmiddel om zicht te krijgen op je klachten. Landelijk mag het vernieuwende initiatief op de interesse rekenen van de Vereniging Nederlandse Hoofdpijn Centra. De vereniging heeft zelfs al aangeboden om deze digitale zorginnovatie landelijk uit te rollen bij de bij de VNHC aangesloten ziekenhuizen in Nederland.

Het digitaal hoofdpijndagboek werd technologisch gerealiseerd in samenwerking met CuraVista. Het bijzondere dagboek is in de vorm van een app gegoten en bestaat uit twee delen: een diagnostisch en een monitoringsgedeelte. Het digitale dagboek is inmiddels ruim 20.000 keer ingevuld door meer dan 400 patiënten van CWZ en van drie andere ziekenhuizen, die dit initiatief van CWZ graag hebben overgenomen. Deze digitale ontwikkeling werd mede mogelijk gemaakt door de VEZN en VGZ.

Chronische aandoeningen

De nieuwe hoofdpijnapp sluit naadloos aan op de bestaande trend van thuismonitoring van verschillende chronische aandoeningen. Zo zijn er al bijvoorbeeld apps voor patiënten met diabetes, COPD, hartfalen en tal van andere aandoeningen. Die apps blijken in de praktijk goed te werken en ook het nieuwe digitale hoofdpijnhandboek blijkt goed aan te slaan. Neuroloog Janneke Poelen van CWZ vertelt op de website van CWZ dat ze het in eigen huis ontwikkelde dagboek veelvuldig inzet bij haar patiënten. “Het digitale hoofdpijndagboek helpt ons en de patiënt om beter inzicht te krijgen in de hoofdpijnklachten.”

Hoofdpijndagboek: diagnostiek & monitoring

Het dagboek bestaat uit twee delen: het ene deel helpt om de diagnose goed te stellen, het andere om de behandeling van de klachten beter te kunnen opvolgen. Bij het diagnostisch dagboek wordt vooral gevraagd naar de aard van de hoofdpijn. Het monitoringsdagboek richt dit zich daarentegen op de ernst en de gevolgen van de hoofdpijn in het sociale verkeer. Doordat een patiënt in de app zijn of haar klachten regelmatig monitort, ontstaat er een goed beeld van de hoofdpijnklachten. Vervolgens wordt samen met de behandelaar beslist of de behandeling effectief is of dat deze eventueel bijgesteld kan worden. Zo leidt de app ook tot meer daadwerkelijk ‘samen beslissen’.

App ontwikkeld in eigen huis

Ook verpleegkundig specialist Mieke Heitkamp is goed te spreken over deze innovatieve app. ‘Naast afspraken op de hoofdpijnpoli hebben mijn patiënten en ik steeds meer digitaal contact. Het digitale hoofdpijndagboek past hier goed bij en speelt in dat hele proces een belangrijke rol.”

Patiënten krijgen door iedere dag hun hoofdpijnklachten te monitoren een beter inzicht. Ze vullen dagelijks via een vragenlijst in de app in of ze hoofdpijn hebben gehad, of er medicatie is gebruikt en of er beperkingen waren in de sociale sfeer. In de praktijk ervaren patiënten door die analyse meer regie en dat inzicht kan ook helpen bij een meer persoonsgerichte behandeling.

Betere hoofdpijnzorg

Initiatiefnemer van deze innovatieve app is Wim Mulleners, neuroloog bij CWZ. Uit internationale onderzoeken blijkt volgens hem dat de hoofdpijnzorg beter kan. Er is bijvoorbeeld sprake van onder-diagnostiek en onder-behandeling. Met Pieter van Haren, klinisch informaticus in CWZ, is hij daarom gaan pionieren en samen gingen ze vervolgens voor de ontwikkeling van het digitaal hoofdpijndagboek. Allereerst werd er een nieuw een nieuw zorgpad ontworpen en vervolgens werd de digitale ondersteuning verder uitgewerkt, inclusief algoritmes en inclusief een app. Het digitale hoofdpijndagboek was dus geen doel op zich, maar moest een onderdeel zijn van de behandeling.

Mulleners licht toe: “Patiënten krijgen vaak te horen dat ze met hun hoofdpijn moeten leren leven. Daar wil ik al jaren iets mee of liever gezegd tegen doen. Eerdere pogingen elders in het land toonden aan dat de inzet van gespecialiseerde verpleegkundigen tot betere hoofdpijnzorg leidden, maar financieel niet haalbaar was. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een andere oplossing: digitalisering van het gehele zorgpad via zowel een app als videoconsulten en (uitsluit)vragenlijsten.”