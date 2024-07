Luchtbrug verplaatst zorg naar thuis

De app ‘Luchtbrug’ vervangt deels de poliklinische bezoeken van kinderen en jongeren met astma in het Martini Ziekenhuis. Luchtbrug is een initiatief van kinderlongartsen in het Radboudumc. Voor kinderen met astma, is het belangrijk dat ze regelmatig worden gemonitord. Met deze app hoeven kinderen en jongeren minder vaak naar het ziekenhuis. Dit bespaart hun tijd, kosten en energie. Door het inzetten van Luchtbrug wordt de zorg patiëntvriendelijker, duurzamer en doelmatiger.

Nu kunnen kinderen samen met hun ouders in de app van Luchtbrug bijhouden hoe het met hen gaat. De behandelaren van het Martini Ziekenhuis hebben ook toegang tot de app en kunnen zo het verloop van de ziekte volgen.

Initiatief van Radboudumc

Luchtbrug is in 2010 opgezet door kinderlongarts Peter Merkus (Radboudumc) met het doel om de zorg voor kinderen met astma goedkoper, vriendelijker en toegankelijker te maken. Bijna 15 jaar later is Luchtbrug uitgegroeid tot de grootste leverancier voor digitale zorg voor kinderen met astma en mensen met taaislijmziekte in Nederland. In het Martini Ziekenhuis maken inmiddels tientallen kinderen gebruik van Luchtbrug. Snelle communicatie

Via de Luchtbrug kan snel contact worden gelegd met de kinderarts. Hiermee heeft Karen, moeder van Martijn (14) die astma heeft positieve ervaringen: “Laatst gaf Martijn aan dat hij zich minder goed voelde. In Luchtbrug hebben we contact gelegd met de kinderarts. Al snel kregen we reactie en konden we direct actie ondernemen.” Arvid Kamps, kinderarts in het Martini Ziekenhuis geeft aan dat door de app kinderen en hun ouders meer grip krijgen op de ziekte. “Ze zijn minder afhankelijk van ons als behandelaren en krijgen weer regie over hun leven.”

Online zorgplan

Ieder kind heeft in Luchtbrug een eigen dossier, te vergelijken met het elektronisch patiëntendossier. Hun klachten, longfunctie en medicijngebruik kunnen in de app worden bijgehouden. Ook krijgen ze regelmatig een korte vragenlijst zodat de kinderarts weet of en in welke mate het kind luchtwegklachten heeft. In het online zorgplan staat voor elk kind informatie over de voorgeschreven medicatie en een actieplan voor als er astmaklachten optreden.

Kwaliteit astmazorg minstens zo goed Door kinderlongartsen in het Radboud UMC is aangetoond dat de kwaliteit van zorg met Luchtbrug minstens zo goed is als de traditionele zorg in het ziekenhuis. Met de verplaatsing van zorg van het ziekenhuis naar thuis is er meer ruimte op het spreekuur voor patiënten met complexere problemen. Luchtbrug is dan ook een mooi voorbeeld van hoe de zorg er in de toekomst uit gaat zien. In het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan. Dat houdt de zorg betaalbaar en toegankelijk.