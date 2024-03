Data is van en voor ons allemaal

“De toekomst van AI in de zorgsector in Europa staat volgens mij op een kritiek punt. We hebben nu een decennium lang ervaring kunnen op met het gebruik van AI in de zorg. Zelf heb ik nu sterk de behoefte om een aantal vraagstukken over AI te gaan delen met invloedrijk publiek. Neem bijvoorbeeld vragen als: Gaat AI ons in ons het menselijk leven in zijn geheel onderdrukken of bevrijden? Of: Wie bezit de informatie die voortkomt uit AI in de toekomst? In de afgelopen vijf jaar heb ik naar antwoorden gezocht op deze vragen en ik deel die antwoorden graag met het publiek. We helpen graag anderen met het navigeren door deze complexe vraagstukken”, legt De Witte van HippoAI uit.

Succes met open-source

Tijdens de presentatie worden de aanwezigen meegenomen op een reis die niet alleen hun perspectief over AI in de zorg verandert, maar hen ook een dieper inzicht geeft in de nieuwste ontwikkelingen binnen AI. Daarin wordt de focus gelegd op de behaalde successen tot dusver binnen de open-sourcegemeenschap.

“We willen het belang van samenwerking binnen de sector benadrukken en laten zien hoe dit de blauwdruk kan vormen voor de toekomst van de zorg. Daarnaast belichten we ook de socio-economische aspecten die een integraal onderdeel uitmaken van de implementatie van AI in de zorg. Hiermee wordt een volledig beeld geschetst van de huidige situatie en de toekomstige mogelijkheden”, aldus Bart de Witte.

Edutainment

Bart staat bekend om zijn vermogen om complexe vraagstukken op een toegankelijke manier te presenteren. Bezoekers krijgen daarmee in korte tijd diepgaande inzichten in complexe onderwerpen. Daarmee wordt voor hen duidelijker wat de uitdagingen en de kansen binnen hun vakgebied zijn. “De complexe materie breng ik graag in beeld. De aanwezigen zien dus waarover ik praat. Zie het als ‘edutainment’. Dit visuele aspect helpt hen om de complexe informatie op een boeiende en begrijpelijke manier over te brengen” licht De Witte toe.

Datakapitalisme versus data commons

De Witte hoopt dat bezoekers na zijn presentatie gemotiveerd zijn om meer open-source-projecten te starten of zich bij bestaande projecten aan te sluiten. Datasolidariteit en open source spelen volgens hem een cruciale rol bij het vormgeven van de toekomst van de zorg: “Ik bedoel daarmee te zeggen dat ‘datakapitalisme’ misschien niet de beste basis is om digitale ecosystemen te gaan opbouwen. Data is van en voor ons allemaal.”