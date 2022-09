De gezondheidszorg ambities van Apple

Apple ontwikkelt al enkele jaren microsensoren en technologieën voor gezondheidsmonitoring met behulp hun twee meest prominente mobiele apparaten: de iPhone en Apple Watch. En daarmee is de fabrikant behoorlijk succesvol. Zeker als we kijken naar wat er is bereikt sinds de introductie van de eerste smartphone in 2008.

Het rapport getiteld ‘Empowering people to live a healthy day’, werd in juli van dit jaar (2022 gepubliceerd (pdf). Het laat zien dat het bedrijf de ambitie heeft om barrières bij de toegang tot gegevens en informatie te doorbreken, zodat burgers betere gezondheidsbeslissingen kunnen nemen. Het stelt patiënten in staat om “de regie te nemen” over hun eigen gezondheid en de technologie van de iPhone en Apple Watch in te zetten als “persoonlijke bewakers”.

“Onze visie voor de toekomst is om door te gaan met het creëren van op wetenschap gebaseerde technologie die mensen voorziet van nog meer informatie en fungeert als een intelligente bewaker van hun gezondheid, zodat ze niet langer passagiers zijn op hun eigen gezondheidsreis. In plaats daarvan willen we dat mensen stevig aan het stuur zitten met zinvolle, bruikbare inzichten”, zegt Jeff Williams, Chief Operating Officer van Apple.

Health op iPhone en Apple Watch

Het rapport schetst de vier pijlers van de gezondheids- en fitnessfuncties van Apple:

gebruikers een centrale en veilige plek bieden om hun gezondheidsgegevens op te slaan en te bekijken in de Gezondheid-app,

het aanbieden van functies waarmee Apple Watch kan fungeren als een intelligente bewaker van de gezondheid van gebruikers,

het aanbieden van functies die gebruikers helpen hun dagelijkse gezondheid en conditie te verbeteren voor betere gezondheidsresultaten,

innovatieve gezondheids- en fitness-apps van derden voeden met ontwikkelaarstools.

We hebben samengevat wat iPhone en Apple Watch al kunnen doen.

Gezondheid. Alle gegevens staan ​​op één plek. De centrale gezondheidsfunctie van de iPhone en Apple is de Gezondheid-app. Deze app verzamelt gegevens van andere apps en wearables, waardoor een realtime trendanalyse mogelijk is. De recent, met de komst van iOS 16, geïntroduceerde functionaliteiten omvatten ook medicatie-tracking. Tot de meest populaire oplossingen behoren gehoorbescherming, monitoring van de slaapkwaliteit, meditatiebegeleiding en de mogelijkheid om de tijd te bepalen die aan geselecteerde apps wordt besteed.

Gezondheidsdossiers. Het EPD is nu toegankelijk op een smartphone. In de Gezondheid-app hebben patiënten die worden behandeld in bepaalde deelnemende zorginstellingen in de VS, het VK en Canada via de iPhone toegang tot hun medische dossiers met informatie over medicatie, vaccinaties en laboratorium testresultaten. Bovendien kunnen gebruikers in iOS 16 PDF-bestanden maken met een samenvatting van hun gezondheidsdossiers.

Mobiele gezondheidsmonitoring

De Apple Watch is verworden tot een klein maar krachtig centrum voor gezondheidsmonitoring. Het is niet alleen een slim horloge, maar vooral een apparaat boordevol sensoren die gezondheids- en fysieke activiteitsparameters volgen. Zo kan de Apple Watch nu de hartslag en de zuurstofsaturatie in het bloed controleren, een ECG maken en vallen en atriale fibrillatie (AFib) detecteren. Volgens één onderzoek kon de smartwatch de fysieke activiteit bij 30-40% van zijn gebruikers verhogen. Het kenmerk zijn de zogenaamde ringen op de wijzerplaat. De taak van de gebruiker is om ze te sluiten (vullen) door te oefenen, fysieke activiteit te doen en calorieën te verbranden.

Gezondheidskit; virtuele onderzoeksstudies voor iedereen. Elke persoon die een smartphone en/of een smartwatch heeft, heeft de optie om zijn gegevens met gezondheidsparameters beschikbaar te maken voor klinische studies. De grootste virtuele studie in de geschiedenis, Apple Heart Study, uitgevoerd in samenwerking met Stanford University, trok bijvoorbeeld 400.000 deelnemers.

COVID-19-gerelateerde functies, de bescherming van de nieuwe generatie. Tijdens de pandemie introduceerde Apple een functie die automatisch de tijd voor het wassen van de handen meet en een interface (API) die de implementatie van applicaties voor het volgen van COVID-19-contacten mogelijk maakt.

Externe toepassingen; ondersteuning bij preventieve behandeling en leefstijlveranderingen. Inmiddels zijn er al duizenden andere apps die zijn ontwikkeld door externe bedrijven en gegevens overdragen aan de Health-app. Apple Store biedt nu meer dan 50.000 fitness- en medische apps.