Diederik Gommers nieuwe voorzitter Redactieraad ICT&health

“Ik heb met veel plezier en passie de rol van voorzitter van de Redactieraad vervuld,” zei Lea tijdens de officiële overdracht op de Redactieraad-vergadering op het Nijmeegse Landgoed Brakkesteyn. “Met Diederik Gommers als nieuwe voorzitter zal de Redactieraad ook de komende jaren zijn bijdrage leveren aan de zorgvernieuwing.”

Van Lea…

Lea Bouwmeester was sinds januari 2018 voorzitter van de ICT&health Redactieraad en heeft een aantal jaar het dagvoorzitterschap vervuld van de congressen van ICT&health. Ze nam destijds het stokje over van Lucien Engelen, die de rol vanaf de oprichting van het platform drie jaar ingevuld heeft.

Hoewel Lea niet langer deel zal uitmaken van de Redactieraad, benadrukt zij wel betrokken te blijven bij ICT&health. Een voorbeeld hiervan is het in 2024 te houden internationale ICT&health congres in Maastricht, waar zij dagvoorzitter zal zijn.

Namens de PvdA was Lea van 30 november 2006 tot 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamer, waar zij woordvoerder zorg was. Tegenwoordig is zij onder meer eigenaar van het op zorgvernieuwing gerichte Buro de Bouwmeesters, voorzitter van de Federatie voor Gezondheid en lid van de Raad van Toezicht van het St. Antonius Ziekenhuis.

Naar Diederik

Prof. dr. Diederik Gommers (1964) is Hoofd Intensive Care/intensivist in het Erasmus MC en was tot en met 2022 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Als expert in het Outbreak Management Team van het RIVM adviseerde hij het kabinet tijdens het dreigende beddentekort op de IC’s gedurende de coronapandemie. In 2021 werd hij lid van de Redactieraad.

“Een mooie groep mensen met een grote diversiteit aan kennis”, zo vat Diederik de Redactieraad krachtig samen. Hij verheugt zich erop om de komende jaren met zijn Redactieraad-collega’s een blijvende bijdrage te kunnen leveren aan ICT&health en daarmee aan de Nederlandse zorgsector.

Rol Redactieraad

De Redactieraad van ICT&health bestaat uit zorgprofessionals en bestuurders uit alle geledingen van de Nederlandse zorg. Samen geven zij mede vorm en inhoud aan ICT&health als een toonaangevend informatie- en kennisplatform over innovatie in en digitalisering van de transformatieve zorgsector.