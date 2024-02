DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het nieuwe DigiPunt bij Zuyderland, de thuismonitoring van astma patiënten in Groningen en digitale herhaalrecepten bij het OLVG.

Digipunt Zuyderland

Het Zuyderland Medisch Centrum heeft deze week het DigiPunt geopend. Dit is de plek waar patiënten van het ziekenhuis terecht kunnen met vragen die betrekking hebben op digitale zorg binnen het ziekenhuis. De komst van het DigiPunt heeft natuurlijk alles te maken met de almaar groeiende digitalisering binnen de gezondheidszorg. En dat gaat verder dan alleen telemonitoring of het voeren van een digitaal consult via beeldbellen. Denk bijvoorbeeld aan slimme pleisters, apps en andere innovatieve (digitale) borgtoepassingen.

Bij het DigiPunt van Zuyderland kunnen patiënten niet alleen terecht met vragen over digitale zorg, ze kunnen er ook oefenenen. Bijvoorbeeld met beeldbellen, het gebruik van het patiëntenportaal, inloggen met DigID of chatten met een zorgverlener.

Astma thuismonitoring

Astma patiënten die in behandeling zijn bij het Martini Ziekenhuis kunnen sinds kort ook kiezen voor thuismonitoring. Deze patiënten moeten dan op gezette tijden zelf met een app op hun telefoon of tablet bepaalde gezondheidsmetingen uitvoeren die naar de zorgverleners gestuurd worden. Waar nodig ontvangt de patiënt via de behandelaar vervolgens advies of informatie.

“Wanneer een patiënt klachten ervaart, kunnen we direct ondersteuning bieden. Dit kan plaatsvinden via berichten, telefoongesprekken, of indien nodig, een afspraak in het ziekenhuis. Als we via de metingen in de app zien dat het goed gaat, hoeven patiënten ook niet onnodig voor controles naar het ziekenhuis te komen. Zo helpt thuismonitoring ook om de wachtlijsten te verkorten”, vertelt longarts Erica van der Wiel.

Digitale herhaalrecepten

Patiënten van het OLVG ziekenhuis kunnen herhaalrecepten voor medicijnen die in het ziekenhuis voorgeschreven zijn nu alleen nog maar digitaal, via het patiëntenportaal mijnOLVG, aanvragen. Deze verandering betekent tevens dat het aanvragen van herhaalrecepten per e-mail nu niet meer mogelijk is.

Zoals veel ziekenhuizen zet ook het OLVG steeds meer in op digitale oplossingen met als doel dat patiënten meer zelf kunnen regelen en sneller geholpen kunnen worden. Patiënten die hulp nodig hebben bij het gebruik van het patiëntenportaal en de digitale dienstverlening, kunnen contact opnemen met het Patiënten Servicepunt van het OLVG.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week.