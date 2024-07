Oproep voor oplossingen ouderenzorg en ondersteuning

Door de vergrijzing en het feit dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, wordt er ook een groter beroep gedaan aan zorg en welzijn aan huis. Maar de maatschappij kan gewoonweg niet meer genoeg beroepskrachten leveren om de uitdagingen in de zorg aan te kunnen. Daarom roepen twintig organisaties in de Regio Arnhem – Nijmegen mensen op om oplossingen te verzinnen om de thuiszorg en ondersteuning bereikbaar te houden.

De twintig organisaties hebben zich gebundeld in het Digital Health Challenge Lab. In dit lab worden mensen opgeroepen die (deel)oplossingen hebben om de zorg efficiënter, toegankelijker en duurzamer te maken, waardoor mensen langer en gelukkiger thuis kunnen blijven wonen. DHCL biedt de kans om de oplossingen ook in de praktijk te komen testen bij een van de organisaties. Volgens DHCL valt of staat zo’n oplossingen met de adoptie door ouderen zelf en hun verzorgers.

De oproep staat open tot 1 oktober 17:00 uur en in de week van 14 oktober wordt de selectie van indieners bekend gemaakt. Donderdag 7 november is het matchmaking event tijdens de officiële lancering van DHCL. Vanaf het eerste kwartaal van 2025 starten dan de pilots.

Oproep

Ondanks dat er volgens DHCL wel veel potentie zit in digitale ontwikkelingen zien ze dat het aanbod nog onvoldoende aansluit bij de praktijk van de zorgverleners. Ook is er vaak nog onvoldoende draagvlak en/of gebruikersgemak waardoor oplossingen blijven liggen. Daarom roept DHCL op om samen met de inzenders pilotprojecten met de innovaties te gaan draaien. Dit kan gaan om oplossingen die helpen met:

Hulp in huishouden/zo lang mogelijk zelfstandig een huishouden blijven draaien

Thuis wonen met beperkingen/ ouderdomskwalen

Verpleging aan huis

Thuis herstellen van medische ingrepen

Afstemming verschillende zorgverleners en mantelzorg

Sociaal netwerk/ vereenzaming tegengaan

Preventie (voorkomen dat ongelukken gebeuren en/of mensen zorg nodig hebben)

Ook andere inzendingen die bijdragen aan betaalbaar thuis kunnen blijven wonen met een goede kwaliteit van zorg en leven zijn welkom.

Deelnemers

Met name startups, scale-ups, mkb's, innovators en wetenschappers met een innovatief product en/of technologie worden opgeroepen om mee te doen. De deelnemers kunnen met één pitch gelijktijdig alle relevante organisaties bereiken rondom thuis ouder worden in de regio Arnhem – Nijmegen. Ook maken ze kans om te worden uitgenodigd voor één-op-één matchmakinggesprekken met relevante experts van de partners tijdens het matchmaking event. Daarbij is er kans op een betaalde (pilot)opdracht bij één van de aangesloten partners. En na een succesvolle pilot is er kans op een vervolgopdracht.

Schaalbaarheid oplossingen

Naast dat het idee moet bijdragen aan het betaalbaar houden van thuis ouder worden, moet het idee ook toepasbaar zijn in andere situaties. Gebruiksgemak en toegankelijkheid voor ouderen en hun mantelzorgers en hulp/zorgverleners staan centraal. Het moet makkelijk zijn om de oplossing in te passen in de huidige praktijk. Indieners moeten ingeschreven staan bij de KvK en in staat zijn om binnen drie tot zes maanden een (pilot)project op te starten. In het kader van het overheidsprogramma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) is vorig jaar nog een subsidieronde geopend die zich richt op thuiswonende ouderen.