Digitaal Meedoen informatiepunt bij Gelre Ziekenhuis

“We vinden het belangrijk dat iedereen in Apeldoorn toegang heeft tot een Informatiepunt Digitaal Meedoen bij hem of haar in de buurt. Om die reden vindt u deze punten verspreid door Apeldoorn en in een aantal omliggende dorpen,” vertelt Kaylee Buitenhuis, projectondersteuner digitaal meedoen van TaalDigiHuis CODA.

Digitale IQ

Hoe het met het digitale IQ gesteld staat, kunnen individuen en organisaties sinds kort ook meten met de nieuwe online tool DigIQ. Het beoordeelt digitale vaardigheden in negen essentiële gebieden, waaronder strategische informatievaardigheden en online veiligheid. Met de groeiende digitalisering, met name ook in de zorgsector, wordt het belang van digitaal inzicht steeds groter. DigIQ meet niet alleen maar biedt ook opties om digitale vaardigheden te verbeteren.

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben twee jaar gewerkt aan de ontwikkeling deze DigIQ-tool. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De eerste resultaten zijn te raadplegen in een rapport en eind 2023 worden de nieuwste resultaten bekendgemaakt.

Digitaal meedoen met MijnGelre

Om patiënten goed voor te bereiden op een ziekenhuisbezoek zet Gelre Ziekenhuis steeds vaker het patiëntenportaal MijnGelre in. Daar kunnen patiënten hun juiste informatie vinden die ze nodig hebben voor hun afspraak of na afloop van hun afspraak. De samenwerking met CODA geeft patiënten van Gelre de mogelijkheid om de weg naar MijnGelre steeds beter te vinden en dit portaal goed te gebruiken. Iedereen die digitaal vaardiger wil worden of hulp wil bij het gebruiken van patiëntenportaal MijnGelre kan terecht bij dit Informatiepunten Digitaal Meedoen in de centrale hal van Gelre Apeldoorn.

Digitaal Meedoen in de centrale hal van Gelre Apeldoorn is open op dinsdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur en op donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur. Belangstellenden kunnen ook naar één van de andere Informatiepunten Digitaal Meedoen. Een overzicht van locaties en openingstijden in en om Apeldoorn staat op deze webpagina.