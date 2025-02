Digitaal planbord verlaagt werkdruk en bevordert eigen regie

De woonlocatie van ’s Heeren Loo in Rittenburg maakt voortaan gebruik van het digitaal planbord van MijnEigenPlan (MEP). Het is een planningssysteem voor cliënten en begeleiders op de woonlocatie en vertelt in grote lijnen op een overzichtelijke manier wat er op een dag gaat gebeuren. Zo kan de groep cliënten zien welke begeleiders er per week werken en welke activiteiten er gepland staan. Ook het nieuws van de dag, het weer en welke maaltijden die week op het menu staan.

Cliënten kunnen ook zien in de MEP welke individuele taken hij of zij gepland heeft staan. Met het digitaal planbord bevordert ’s Heeren Loo de zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt. Daardoor wordt het zelfvertrouwen van cliënten verhoogd. Door cliënten te helpen met zelfredzaamheid wordt niet alleen de levenskwaliteit van de cliënt verhoogd, maar wordt ook de werkdruk voor de begeleider verlicht. Op locatie Rittenburg testen de teams momenteel twee MEP-borden.

MEP vervangt papier

Om de implementatie soepel te laten verlopen, zijn er digicoaches aangewezen. Zij hebben MEP-trainingen gevolgd om zowel collega's als cliënten te ondersteunen in het gebruik van de nieuwe borden. Een van de digicoaches op locatie Rittenburg is Milan. Hij vertelt dat de MEP-borden gemakkelijk in gebruik zijn en het werk als begeleider verlicht. De bewoners zijn gewend aan de werkwijze op papier, maar tonen veel interesse in het bord. De digicoaches geven de bewoners uitleg en handige tips, waardoor zij steeds vaker zelfstandig naar het bord kijken voor informatie. Milan: “De MEP-borden zijn een heel fijne technische verbetering. Nu kunnen we eenvoudig zaken aanpassen vanaf de computer en geven we de cliënten meer regie over hun eigen dag.”

Innovatie binnen ’s Heeren Loo moet de organisatie versterken om zo de zorg- en dienstverlening voor cliënten en zorgverleners een impuls te geven. Marieke van de Kerkhof, landelijk manager innovatie bij ’s Heeren Loo, vertelt op de website van de zorgaanbieder dat innovatie bij ’s Heeren Loo meer is dan alleen het inzetten van technologie. Wat haar betreft is innovatie vernieuwing. Het is een manier van denken en technologie kan daarvan onderdeel uitmaken.

Innovatie is geen apart programma meer

Binnen ’s Heeren Loo is innovatie geen apart programma meer. Het is een concerndienst geworden die ondersteunend is aan de hele organisatie. Uit een interne audit bleek dat het innovatievermogen van de organisatie ‘de human factor’ als belangrijke kracht voor innoveren ziet. Volgens Van de Kerkhof kan eén persoon al het verschil maken. De Regionale Coördinatoren Innovatie van ’s Heeren Loo zijn de antennes om in de zorgregio’s mensen en initiatieven te spotten met vraagstukken of ideeën. Daarna probeert Van de Kerkhof en haar collega’s het idee verder te brengen.