Ontwerpgerichte aanpak van zorginnovatie bij ’s Heeren Loo

Innovatie binnen ’s Heeren Loo moet de organisatie versterken om zo de zorg- en dienstverlening voor cliënten en zorgverleners een impuls te geven. Marieke van de Kerkhof landelijk manager innovatie bij ’s Heeren Loo en vertelt op de website dat innovatie bij ’s Heeren Loo meer is dan alleen het inzetten van technologie. Wat haar betreft is innovatie vernieuwing. Het is een manier van denken en technologie kan daarvan onderdeel uitmaken.

De zorginnovators van ’s Heeren Loo zijn volgens haar geen techneuten maar ontwerpers. Dat betekent dat ze productinnovaties ontdekken, testen en inpassen binnen de zorgverlening. “In onze visie op innovatie kiezen we bewust voor een ontwerpgerichte aanpak. Deze aanpak biedt houvast om met alle betrokkenen aan de slag te gaan. Door je in te leven in de mensen om wie het gaat, vind je aanknopingspunten voor vernieuwing. Iedereen draagt bij vanuit zijn eigen kennis, ervaring en expertise”, legt Van de Kerkhof uit.

Geen apart programma

Binnen ’s Heeren Loo is innovatie geen apart programma meer. Het is een concerndienst geworden die ondersteunend is aan de hele organisatie. Van de Kerkhof ziet veel energie in de organisatie om te vernieuwen. Ze vertelt dat ze net als alle andere ondersteunende diensten hun steentje bijdragen om de organisatiedoelen te behalen. Uit een interne audit bleek dat het innovatievermogen van de organisatie ‘de human factor’ als belangrijke kracht voor innoveren ziet. Volgens Van de Kerkhof kan eén persoon al het verschil maken. Soms heb je gewoon iemand nodig die zegt: ‘We gaan het gewoon doen!’ waarmee een verandering in gang wordt zet.

Antennes voor ideeën

De Regionale Coördinatoren Innovatie van ’s Heeren Loo zijn de antennes om in de zorgregio’s mensen en initiatieven te spotten met vraagstukken of ideeën. Daarna probeert Van de Kerkhof en haar collega’s het idee verder te brengen. Daarbij wordt uiteraard wel bekeken of het om een kansrijk idee gaat dat goed kan worden toegepast in de praktijk. En wat haar betreft is ontdekken dat het idee niet werkt ook geen probleem. ’s Heeren Loo is op dit moment bezig met het opschalen van de Hume en MijnEigenPlan. De Hume is een slimme sok die de stress bij een cliënt kan meten.

Van de Kerkhof ziet dat er binnen ’s Heeren Loo meer aandacht is voor ontwerpgerichte aanpak. Dat werd duidelijk bij de ontwikkeling van Expeditie Eiland, een serious game voor teams in de woonzorg. Die game is ontwikkeld voor en door de teams en wordt inmiddels bij meer dan 18 teams succesvol ingezet. De ontwerpgerichte aanpak komt ook naar voren in het programma Samen Sterk voor een Betekenisvol Netwerk. Binnen dat programma zijn een instrument en trainingen praktijkleren ontwikkeld die door steeds meer regio’s worden aangevraagd.

Juiste volgorde

Van de Kerkhof vertelt ook dat er trajecten zijn waarbij ze vaststellen dat er eigenlijk eerst iets anders te doen is. Door eerst empathisch onderzoek te doen, krijgen ze het vraagstuk veel scherper in beeld. Dat zagen ze bijvoorbeeld bij een klein onderzoek onder behandelaren over de inzet van digitale instrumenten. De aanname ‘er is weerstand’ bleek eigenlijk ongegrond en ze vonden juist veel bereidheid en quick wins op het gebied van digitalisering.

In 2025 komt het innovatieteam op volle kracht en gaan ze met elkaar het regionale en het landelijke perspectief nog beter aan elkaar verbinden. Van de Kerkhof zegt dat ze daarbij wel prioriteiten blijven stellen, want als team én als organisatie kunnen ze niet alles tegelijk doen. Daarnaast wil ze meer doen in het opvolgen van innovatieve oplossingen: dragen die oplossingen uiteindelijk bij aan het oplossen van de oorspronkelijke vraag?