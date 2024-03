Digitale afspraakbevestigingen, Brain-on-a-chip nominatie en bestuurswisselingen

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de digitalisering van afspraakbevestigingen in het AVL, het genomineerde Brain-on-a-chip onderzoek van het MUMC+ en de volgende stap naar digitale gegevensuitwisseling voor de geboortezorg in de regio Utrecht-Amersfoort. Verder ook nog aandacht voor bestuurswisselingen bij het Diakonessenhuis en Rijnstate.

Digitale afspraakbevestiging AVL

Sinds deze week, 7 maart, is het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis afgestapt van het per post versturen van afspraakbevestigingen. Patiënten krijgen deze post vanaf nu digitaal via het patiëntenportaal MijnAVL. Daar worden patiënten ook direct geïnformeerd over de details van de afspraken en eventuele voorbereidingen die nodig zijn.

Behalve dat het digitaliseren van afspraakbevestigingen een duurzame oplossing is, er wordt minder papier gebruikt, betekent dit voor patiënten ook dat zij beter en sneller geïnformeerd worden. Patiënten die vragen hebben over deze nieuwe digitale manier van het versturen van afspraakbevestigingen, kunnen daarvoor per mail of telefonisch terecht bij het Centrum Patiënteninformatie van het AVL.

Brain-on-a-chip MUMC+ genomineerd

Het brain-on-a-chip onderzoek van MUMC+ hersenonderzoeker Govert Hoogland is genomineerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs. Binnen het onderzoek is Govert en zijn team erin geslaagd een klein stukje brein in het laboratorium in leven te houden! Daarvoor gebruiken de onderzoekers een chip met 120 elektronische puntjes met een laagje hersencellen.

De Klokhuis Wetenschapsprijs richt zich op wetenschappelijk onderzoek, dat relevant en interessant is voor kinderen op de basisschool. Stemmen kan via deze link. Op 17 maart wordt de winnaar bekendgemaakt.

BabyConnect samenwerking

Eind februari hebben INQ en Raedelijn het dienstverleningscontract ondertekend dat de implementatie van de viewer bij de zorgverleners mogelijk maakt. Hiermee komen de zorgverleners in de geboortezorg in de regio Utrecht-Amersfoort een stap dichter bij digitale gegevensuitwisseling.

“De overgang naar implementatie is een belangrijke stap in onze regio. We zullen hierdoor leren wat het betekent om op deze wijze in het netwerk van de geboortezorg met elkaar te werken en wat we daarover met elkaar nog moeten afspreken. Daarnaast doen we in de regio met weer een andere use case ervaring op met het werken met een viewer die geïntegreerd is in de eigen werkomgeving”, zegt Philippe Sprenger, directeur/bestuurder van Raedelijn.

Bestuurswisseling Diakonessenhuis

Met ingang van 1 juni verlaat John Taks zijn positie als voorzitter van de raad van bestuur van het Diakonessenhuis. Op dezelfde dag zal hij de functie van voorzitter van de raad van bestuur van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Adrz) in Zeeland gaan bekleden. Wie zijn functie bij het Diakonessenhuis overneemt, is nog niet bekend.

“Ik kijk er naar uit om een bestuurlijke rol op me te nemen in het mooie Zeeland. Er liggen leuke uitdagingen voor Adrz, ik trof veel enthousiasme aan tijdens de kennismaking. Tegelijk neem ik afscheid van het Diakonessenhuis met pijn in het hart”, aldus de scheidend voorzitter.

Nieuwe RvT voorzitter Rijnstate

Onlangs is Yvonne Koppelman teruggetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht van Rijnstate. Zij is vanaf nu de vicevoorzitter van de RvT. Die stap heeft zijn genomen omdat ze een nieuwe baan gevonden heeft als bestuurder bij het Amsterdam UMC. Rijnstate streeft ernaar om per 1 januari 2025 een nieuwe RvT voorzitter te benoemen. Tot dit tijd neemt Kees Dubbelboer het voorzitterschap waar.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.