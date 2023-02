Digitale dagbesteding voorziet in behoefte

Digitale zorg zoals beeldbellen, thuismonitoring en slimme apps voor mensen met chronische ziekten zijn inmiddels ingeburgerd. Onderzoek toont ook aan dat digitale beeldschermzorg in de wijkverpleegkunde goed aanslaat en opvallend goed rendeert bij eenzame mensen en mensen met cognitieve problemen.

Digitale dagbesteding is daarentegen nog een vrij recent fenomeen. Wel werd er al tijdens de COVID-crisis mee geëxperimenteerd. Dat initiatief was echter vooral uit nood geboren, omdat de fysieke activiteiten geen doorgang konden vinden. Tijdens de eerste golf van de coronapandemie startte zorginstelling Aafje bijvoorbeeld met ‘digitale dagbesteding’ als een alternatief voor fysieke dagbesteding bij thuiswonende ouderen. Dat initiatief sloeg uiteindelijk goed aan bij de deelnemers blijkt uit onderzoek.

Project digitale dagbesteding

Nu is in Brabant dus besloten om digitale dagbesteding als mogelijk blijvende mogelijkheid aan te bieden. Het gaat om een nieuw project van het VVT Platform Zuidoost-Brabant, waarin zorgorganisatie Oktober, welzijnsorganisatie SWOVE en gemeente Veldhoven samenwerken. De digitale dagbesteding start in pilotvorm en bij voldoende animo en succes wordt digitale dagbesteding structureel aangeboden. Er is in het vergrijzende Brabant grote behoefte aan dagbesteding, maar de fysieke vorm is niet altijd beschikbaar of geschikt. Virtuele dagbesteding kan daarom voor veel ouderen en mantelzorgers een uitkomst zijn.

Ans van Kuik, directeur SWOVE, vertelt op de website van VVT: ”Onze betrokken organisaties willen graag dat senioren een zinvolle dag hebben en voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Wij zijn ervan overtuigd dat digitale dagbesteding hieraan kan bijdragen”.

Ontelbare digitale opties

De virtuele vorm van dagbesteding past in een tijd waarin steeds meer mensen digitaal vaardig zijn. De opties voor deze vorm zijn in ieder geval ontelbaar, want dankzij slimme beeldverbindingen, zoals Teams, kunnen ouderen elkaar ook in de huiskamer ontmoeten. Vervolgens kan er gezellig gepraat worden, maar ook samen gegymd worden of aan geheugentraining worden gedaan.

In de praktijk blijkt er sowieso steeds meer behoefte te zijn om de reguliere dagbesteding op een andere wijze vorm te geven. Ouderen willen of kunnen niet altijd deelnemen aan fysieke dagbesteding. De verplaatsing kan een groot probleem zijn, maar sommigen mensen vinden het ook simpelweg niet fijn om de hele dag met anderen samen te zijn. Tevens is er een capaciteitsprobleem in de dagbesteding vanwege het tekort aan medewerkers en de grote zorgvraag. Het nieuwe VVT-project Digitale dagbesteding is dus een welkome aanvulling op het zorgaanbod.

Rob Slegers, manager Services, Vastgoed en Automatisering van Zorg in Oktober: ”Door de toename van ouderen die langer thuis blijven wonen, is er behoefte ontstaan aan een ruimer en gevarieerder aanbod. Tegelijkertijd worden ouderen ook digitaal vaardiger. Digitale dagbesteding kan hiermee een mooie aanvulling zijn op het bestaande aanbod van fysieke dagbesteding.“