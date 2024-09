DHCL zoekt innoivaties voor langer thuis wonende ouderen

Om de zorguitdagingen van vandaag het hoofd te bieden, hebben 20 organisaties in de Regio Arnhem - Nijmegen hun krachten gebundeld in Digital Health Challenge Lab (DHCL). Zij zijn, middels een Open Call, op zoek naar startups en bedrijven die over een (deel)oplossing beschikken die de thuiszorg en ondersteuning efficiënter, toegankelijker en duurzamer maakt, waardoor mensen langer en gelukkiger thuis kunnen blijven wonen. Uiteraard met behoud, of verbetering, van de kwaliteit van zorg en leven. De deadline voor het insturen van deelname is vastgesteld op 1 oktober 2024, 17u00.

Het bereikbaar en betaalbaar houden van de ouderenzorg is een van de grote uitdagingen die de gezondheidszorg nu en in de komende decennia het hoofd moet bieden. Zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen Een (deel)oplossing die al geruime tijd gezien wordt al het ei van Columbus is dat ouderen, onder andere met behulp van zorgtechnologie, langer thuis kunnen blijven wonen. Die oplossing brengt wel de nodige uitdagingen met zich mee.

Langer thuis wonen

Bij het ouder worden groeit geleidelijk ook de behoefte aan ondersteuning en zorg. Bij de ene persoon sneller dan bij de andere. Deze behoeften zijn stapelend en de totale zorg- en ondersteuningsvraag wordt zo steeds groter. Waar mensen vroeger vaak naar een verzorgingshuis gingen als zij ouder werden, is het beleid nu om deze mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Zo ontstaan er gedurende de levensloop zorg- en ondersteuningsvragen, die soms weer wegtrekken en soms blijvend van aard zijn.

De zorg- en ondersteuningsbehoefte wordt door veel verschillende partijen uitgevoerd, die ieder hun patiënten en cliënten een voor een moeten bezoeken. Wij zien veel potentie in digitale ontwikkelingen, maar zien tegelijkertijd ook dat het huidige bekende aanbod nog onvoldoende aansluit bij de praktijk van de zorgverleners of onvoldoende draagvlak en/of gebruiksgemak heeft. Wij verwelkomen graag de nieuwste innovaties die aan deze behoeften voldoen en werken uiteraard graag samen met jou om deze in de praktijk te verfijnen door middel van gezamenlijke pilotprojecten!

Wat zoekt DHCL?

Gezocht wordt naar startups, scale-ups, mkb's, innovators en wetenschappers. De call is niet bedoeld voor adviesdiensten of onderzoeken. Deelnemers moeten beschikken over een innovatief product, innovatieve technologie en/of oplossing die die ouderen kunnen helpen met:

Hulp in huishouden cq. zo lang mogelijk zelfstandig een huishouden blijven draaien

Thuis wonen met beperkingen/ ouderdomskwalen

Verpleging aan huis

Thuis herstellen van medische ingrepen

Afstemming verschillende zorgverleners en mantelzorg

Sociaal netwerk/ vereenzaming tegengaan

Preventie (voorkomen dat ongelukken gebeuren en/of mensen zorg nodig hebben)

DHCL biedt deelnemers de unieke kans om oplossingen in de praktijk te testen, want daar staat of valt de toepasbaarheid mee. Zonder adoptie door de ouderen zelf en hun verzorgers is een oplossing niets waard.

Kijk hier voor de exacte voorwaarden waaraan de inschrijving en het pitch document aan moet voldoen. De beoordeling van alle inzendingen vindt plaats in de week van 14 oktober. Op 7 november, tijdens de officiële lancering van DHCL, wordt een matchmaking event georganiseerd. Doel is dat de pilots van de geselecteerde oplossingen in het eerste kwartaal van 2025 van start gaan.