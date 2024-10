Subsidie implementatie en opschalingscoaching Ouderen Thuis

De vierde ronde van de Implementatie- en opschalingscoaching (IOC) Ouderen Thuis van ZonMw is geopend. Deze subsidieregeling wil bijdragen aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties die ouderen helpen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Zorgaanbieders, gemeenten, GGD’en of ontwikkelaars van een zorginnovatie kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor externe ondersteuning bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk.

In deze vierde ronde van de Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is in totaal € 1.130.000, - beschikbaar. Er kan maximaal € 12.500, - subsidie worden aangevraagd. De looptijd van het project mag maximaal zes maanden duren. Voorwaarde is dat een deel van het bedrag in deze ronde moet worden besteed aan structurele borging na afloop van het coachingstraject.

Implementatie en opschaling

Met deze subsidie kan bijvoorbeeld een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. Een dergelijke coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. Hierbij kan het gaan om het opstellen van implementatieplannen of protocollen voor opschaling.

In deze vierde ronde van de IOC Ouderen Thuis komen projecten alleen in aanmerking als minimaal 20 uur van de projecttijd van de coach wordt besteed aan structurele borging van de innovatie en opgedane kennis. De coach mag op geen enkele wijze verbonden zijn met de aanvragende organisatie en het afgelopen jaar niet in vast dienstverband zijn geweest bij de organisatie die de subsidieaanvraag doet. Daarnaast heeft de coach aantoonbare ervaring en expertise op het gebied van implementatie en opschaling van zorginnovaties.

WOZO De subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is gericht op doeleinden van het overheidsprogramma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Dit programma bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst goed kan worden georganiseerd.

Meer voorwaarden

Momenteel staat ook de Implementatie- en opschalingscoaching Technologie voor Valpreventie open voor aanvragen. Het is niet toegestaan om voor hetzelfde projectfinanciering aan te vragen bij meer dan één IOC-regeling tegelijk. Het coachingstraject duurt maximaal 6 maanden.

ZonMw beoordeelt alle aanvragen na sluitingsdatum van dinsdag 5 november 2024, 14.00 uur. Uiterlijk 17 december ontvangen de inzenders reactie. Vanaf 17 december 2024 tot en met 14 januari 2025 kan er worden gestart met het project. Voor belangstellenden die meer willen weten kan er worden gemaild naar: zorgvoorinnoveren@zonmw.nl. Ook is ZonMw telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur via 070-3495004.