IZA-werkgroep Hybride Zorg nam kijkje bij Thebe-woonzorgcentrum

Elk kwartaal organiseert de IZA-werkgroep Hybride Zorg een werkbezoek om praktijk en beleid te verbinden. Begin september legde de werkgroep het werkbezoek af aan Park Stanislaus in Moergestel, een woonzorgcentrum van (thuis)zorgorganisatie Thebe. Centraal bij dit bezoek stond innovatie in de ouderenzorg.

In het eind 2022 ondertekende Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben 14 partijen afgesproken om zoveel mogelijk digitale zorg en ondersteuning te bieden om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Uitgangspunten hierbij zijn: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. In de Werkgroep Hybride Zorg werken de IZA-partijen samen om deze doelstellingen te verwezenlijken. Onder andere door elkaar inzicht te geven in elkaars wereld en elkaar te inspireren.

Versterkers

Thebe-bestuurder Jef Mol trapte het werkbezoek af met de woorden: “Wij helpen ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Dat doen we door de nadruk te leggen op Zelf, Thuis & Technologie.” Ter bevordering van dat innovatieklimaat stelde Thebe een aantal ‘versterkers’ vast, waaronder: innovatief leiderschap, het aanwijzen van innovatieversnellers (medewerkers die vanuit eigen motivatie dingen anders doen en een voortrekkersrol kunnen vervullen) en communicatie.

Een andere belangrijke versterker van innovatie bij Thebe is het gebruik van een trechtermodel of ‘funnel’ om innovaties te toetsen. Dat houdt in dat elk innovatievoorstel via een aantal fases van idee naar uitvoering worden gebracht. Op vaste momenten wordt het voorstel vervolgens getoetst op de drie leidende principes van Thebe: leefplezier voor de bewoners, werkplezier voor de medewerker en geldplezier voor de organisatie. Schiet een voorstel op enig moment op een van die punten te kort? Dan wordt het meteen stopgezet.

De Wolk-heupairbag

Een van de innovatieve toepassingen die de funnel van Thebe heeft doorlopen, is de Wolk: een hulpmiddel dat heupfracturen tegengaat dat al door diverse zorginstellingen wordt ingezet. De Wolk bleek goed te presteren op alle leidende principes. Karin Vink, programmamanager Toekomst van Thebe: “De heupairbag past ook bij onze Bedoeling, omdat hij de zelfredzaamheid en veiligheid van onze cliënten vergroot. De conclusie was dan ook dat we de Wolk duurzaam wilden opschalen naar al onze locaties.”

Maar dat opschalen liep in de praktijk nogal stroef. Via ‘design thinking’ ontdekte Thebe waar het misging: het hele proces, van de levering van de Wolk tot het terugsturen naar leveranciers bij storingen, lag bij de fysiotherapeut. Die was daardoor overvraagd, waardoor de Wolk vaak ongebruikt in de kast bleef liggen.

Als begin van een oplossing ontwikkelde Thebe Wolk Chat: een chatprogramma op basis van ChatGPT dat Thebe-medewerkers helpt door bijvoorbeeld te vertellen waar materialen liggen en uit te leggen hoe ze storingen kunnen oplossen. Vink: “Wolk Chat loopt nu nog als experiment voor twee locaties in West-Brabant, maar als de pilot in november is afgelopen, gaan we kijken hoe we het programma in ons hele werkgebied kunnen uitrollen. Onze ultieme droom is een soort digitale collega die onze medewerkers helpt bij het werken met al onze technologische toepassingen.”

Regionale samenwerking

Een ander belangrijk onderwerp van gesprek tijdens het werkbezoek is regionale samenwerking. Belangrijke aspecten daarbij zijn overzicht houden, zodat dingen niet dubbel worden gedaan maar elkaar juist versterken, en respect voor alle spelers in het veld, van groot tot klein.

Een mooi voorbeeld van een innovatie die er is gekomen dankzij een succesvolle samenwerking, is de druppelbril: een bril met gaatjes in het midden van de brillenglazen. Door het flesje oogdruppels in de gaten van de bril te plaatsen, komen de druppels altijd goed in het oog terecht. Dankzij dit hulpmiddel kunnen mensen dus zelf hun ogen druppelen in plaats van dat de thuiszorg hiervoor moet langskomen.

Vink: “Door – opnieuw vanuit de gedachte van design thinking – te focussen op kleine veranderingen met grote impact, zijn we deze innovatie als regiopartners gezamenlijk op het spoor gekomen.” Vervolgens is het hele zorgproces onder leiding van zorgprofessionals opnieuw ingericht. Robert van Berkel, programmamanager Thebe Leert & Innoveert: “Dat is echt een primeur. En het laat mooi zien dat je met elkaar dus kunt afspreken: vanaf die datum doen we het zo.”

Krachten bundelen

Als het gaat om innovatie, is het volgens Thebe belangrijk om de handen ineen te slaan. Van Berkel: “Middelgrote en kleine organisaties bundelen vaak hun krachten. En daarbij nemen wij en andere grote spelers de kleinere organisaties graag mee in onze innovaties.” Zo heeft Thebe haar campagne voor de druppelbril logovrij beschikbaar gesteld aan andere organisaties, inclusief toolkit met communicatiematerialen. Zo draagt zij haar steentje bij om de zorg voor iedereen goed en toegankelijk te houden.

De afsluitende interactieve sessie draaide rond de vraag: Wat mag ik van jou als zorgpartner verwachten in de komende twee jaar? De aanwezigen waren zich ervan bewust dat de druk en urgentie voor innovatie in de zorg nog niet overal voldoende worden gevoeld. Er is behoefte aan een organisatie die de kar trekt en aan duidelijke kaders en richtlijnen. Dit onderstreept het belang van concrete afspraken en duidelijke rollen om gezamenlijk vooruitgang te boeken in hybride zorg.