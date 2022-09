Digitale klachtenchecker helpt huisarts bij triage

Triage is het beoordelen van de urgentie van de hulpvraag, dat wil zeggen dat een zorgprofessional bepaalt met hoeveel spoed een patiënt onderzocht en behandeld moet worden. AI wordt al op tal van manieren ingezet om te ondersteunen bij de triage, bijvoorbeeld bij het beoordelen van beeldmateriaal. En nu worden dus ook huisartsen geholpen met triage via de digitale Klachtenchecker die gestuurd wordt door AI.

Algoritmes helpen

De ontwikkelingen rond AI gingen al snel, maar door de coronacrisis gaat het nog harder. In ziekenhuis Bernhoven werd bijvoorbeeld al eind 2020 een AI-systeem ingezet voor snelle triage. De tool assisteert de arts bij de triage van patiënten door het aangetaste longweefsel weer te geven in de vorm van een score en een heatmap. De algoritmes geven extra informatie om te ondersteunen bij een snellere beoordeling van patiënten. Het gaat er in dit geval dan om of patiënten naar de IC moeten en welke patiënten een vervolg CT-scan nodig hebben. Recentere voorbeelden van de inzet van AI zagen we de afgelopen maanden bij Isala. Daar wordt sterkt ingezet op diverse AI-mogelijkheden die ondersteunen bij de beoordeling van patiënten.

Digitale triage eerstelijnszorg

Het AI-systeem dat Arts en Zorg heeft ontwikkeld is gericht op een meer generieke triage in de eerstelijnszorg. De (huisartsen)zorg kent schillende uitdagingen die de kwaliteit en toegankelijkheid steeds meer onder druk zetten. Zo blijft de zorgvraag verder stijgen terwijl personeelstekorten groter worden. Innovatieve digitale zorgdiensten zoals de Klachtenchecker kunnen bijdragen aan een oplossing. Het doel is dat patiënten zelf al digitaal checken hoe urgent hun klachten zijn, zodat er bijvoorbeeld minder druk op de doktersassistenten komt te staan.

Klachtenchecker geeft patiënt advies

Met deze bijzondere digitale AI-tool verkent Arts en Zorg hoe toekomstbestendige huisartsenzorg er in de praktijk uit kan zien. Door tijdens de pilot met deze Klachtenchecker voor innovatieve praktijkvoering samen te werken met NeLL, kunnen de uitkomsten van dit onderzoek nog beter wetenschappelijk getoetst worden. Op de website van NeLL staat: ‘Niet-spoedeisende patiënten met een nieuwe zorgvraag kunnen via het digitale platform Gezond.nl de Klachtenchecker gebruiken. Die stelt geautomatiseerd vragen om het urgentieniveau te bepalen en in sommige gevallen krijgt de patiënt een zelfzorgadvies.

Vervolgens wordt de patiënt ook naar de juiste zorgverlener geleid via het juiste kanaal, bijvoorbeeld zorg op afstand of een fysiek consult. Dit is vooral relevant voor grotere praktijken die verschillende zorgverleners hebben. Via het Gezond platform kunnen patiënten vervolgens meteen een afspraak inplannen.’

AI testen in gecontroleerde setting

De Klachtenchecker wordt ingezet in een gecontroleerde setting. Bij de uitkomsten kijken en beoordelen zorgverleners uit de praktijk mee. “Door de inzet van Klachtenchecker hebben we efficiëntere planning en agendabeheer waardoor onze assistenten meer tijd hebben voor directe patiëntenzorg,” zegt een huisarts van de pilotpraktijk. Zeker is dat goed onderbouwde digitale innovaties die ingepast kunnen worden in bestaande zorgprocessen goede kansen biedt voor hybride zorg”, meent Prof. Niels Chavannes, bestuurslid en oprichter van NeLL. Waarschijnlijk is een slimme tool als de Klachtenchecker een sterk voorbeeld van een dergelijk goed onderbouwde en laagdrempelige innovatie. Als de pilot succesvol is, wordt Klachtenchecker in 2023 waarschijnlijk in meer praktijken ingezet. Uiteindelijk is het de bedoeling om te bepalen of de Klachtenchecker autonoom in de Nederlandse huisartsenzorg ingezet kan worden als onderdeel van het zogeheten Gezond platform