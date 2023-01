Digitale ondersteuning voor de zorgvraag van morgen

De tijd dringt om hier met elkaar iets aan te gaan doen. Cisco neemt deze uitdaging ter harte. Directeur Cisco Digitale Versnelling Nederland, Hein Dekkers en Hybrid Work Lead bij Cisco, Sander ten Hoedt vertellen u graag meer hierover tijdens het congres van ICT&health op maandag 30 januari in het Circustheater in Scheveningen.

Voldoen aan de zorgvraag van morgen

“Hoe voldoen we aan de zorgvraag van morgen? Om die vraag te beantwoorden moeten we over muren heen kijken, verder dan alleen de zorgverlening in ziekenhuizen of verzorgingstehuizen. Oplossingen liggen soms dichterbij huis dan je denkt. Om zorg thuis mogelijk te maken, wordt er hard gewerkt aan telemonitoring, ‘slimme pleisters’ en automatische medicijnverdelers.

Supermooi dat deze ontwikkelingen niet stilstaan. Maar we creëren daarmee ook een nieuw probleem. Wie is er verantwoordelijk voor dat deze technologische hulpmiddelen thuis goed door de patiënt of de cliënt worden gebruikt? Hoe zorg je ervoor dat de zorggebruikers in online verbinden staan met de juiste systemen? Patiëntveiligheid, snelheid en overal kunnen beschikken over de juiste gegevens op ieder moment is dé voorwaarde”, zeggen Hein Dekkers en Sander ten Hoedt.

Cisco ondersteunt zorgaanbieders

Cisco draagt graag bij om zorgvragers en zorgaanbieders te ondersteunen met doeltreffende technologie. Op die manier houdt het zorgpersoneel tijd over om dat werk te doen waarvoor ze zijn opgeleid en wat ze met passie doen.

“Door onze ervaring in de zorgsector zien en begrijpen wij dat het zorgpersoneel onder hoge druk werkt. Dat moet anders en Cisco ontwikkeld techniek die hierbij kan helpen. Hoe wij die techniek ontwikkelen en hoe dit de zorgverlener kan helpen? Dát delen we op 30 januari graag met jullie tijdens het ICT&health congres. We laten praktijkvoorbeelden zien die jullie inspiratie geven.

Cisco Medibus op ICTH23

Een andere innovatie die Cisco ‘meeneemt’ naar ons Congres is de Medibus. Een rijdende huisartsenpost die in Duitsland al ingezet wordt in landelijke gebieden waar een gebrek aan huisartsen ontstaan is. De bus is ingericht als een volwaardige huisartsenpost en brengt eerstelijnszorg naar de mensen. Een toekomstgerichte en innovatieve oplossing om huisartsenzorg ook in de toekomst voor iedereen bereikbaar te houden.

Deelnemers aan het ICT&health congres kunnen, als zij dat willen, de Medibus op 30 januari in Den Haag live voor de deur van het congres live bezoeken.