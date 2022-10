Digitale PGB Portaal in heel Nederland beschikbaar

Het regelen van pgb-zaken bracht, en brengt deels nog steeds, veel papier met zich mee. Door het nieuwe digitale PGB Portaal regelt de budgethouder de pgb-administratie voortaan sneller, makkelijker en veiliger. Belangrijk is ook dat door de automatische controles die het systeem uitvoert, de kans op fouten beduidend kleiner is. Tijdens de pilot, in 2018, werd het portaal door zowel zorgverleners als budgethouders al met veel enthousiasme ontvangen. Nu is het dus landelijk beschikbaar.

Meer regie met PGB portaal

Met het digitale PGB Portaal krijgen budgethouders met een pgb vanuit de Wlz ook meer regie over hun zorg. Daarnaast zorgt het portaal voor kortere wachttijden bij het goedkeuren van zorgovereenkomsten en het betalen van zorgverleners.

Het digitale PGB Portaal is zowel toegankelijk voor de budgethouder als de zorgverlener. Voor de budgethouder geeft het portaal een compleet en goed overzicht van het beschikbare budget. Zorgverleners kunnen onder andere de overeenkomsten en declaraties via het portaal inzien.

Doordat zowel de budgethouder als de zorgverlener van het digitale PGB portaal gebruik kunnen maken, verloopt het invullen en insturen van zorgovereenkomsten een stuk eenvoudiger en sneller. Via het portaal kunnen de overeenkomsten namelijk ook digitaal ondertekend worden. Verder verloopt ook het invoeren van wijzigingen en het regelen van declaraties een stuk sneller.

Hoewel het digitale portaal nu dus in alle zorgkantoorregio’s ingezet wordt, is er nog wel een kleine groep budgethouders die er nog geen gebruik van kan maken. Dat komt door een beperking in het systeem die, als alles volgens planning verloopt, dit jaar nog verholpen wordt.