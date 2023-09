Digitale puzzels verbeteren geheugen oudere

Wanneer mensen ouder worden, is het niet ongebruikelijk dat ze problemen krijgen met het geheugen, vooral met het werkgeheugen. De onderzoekers vergeleken hoe goed de oudere volwassenen presteerden bij bepaalde taken die zowel hun werkgeheugen als hun vermogen om afleidingen te negeren op de proef stelden.

De jongere volwassenen die aangaven dat ze strategiespellen speelden, hadden een superieur werkgeheugen vergeleken met degenen die geen ervaring hadden met het spelen van games. “Het lijken de strategische elementen van de games te zijn – planning en probleemoplossing bijvoorbeeld – die een beter geheugen en betere aandacht bij jonge mensen stimuleren”, zegt auteur Dr. Fiona McNab, van de afdeling Psychologie van de Universiteit van York.

Soorten digitale puzzels

Volgens de National Library of Medicine wordt het werkgeheugen omschreven als: “de kleine hoeveelheid informatie die in gedachten kan worden gehouden en kan worden gebruikt bij de uitvoering van cognitieve taken.” Wanneer iemand bijvoorbeeld instructies geeft om een ​​taak uit te voeren, vertrouwt de persoon op zijn werkgeheugen om de instructies tijdens de duur van de taak in gedachten te houden.

Met name videogames worden gebruikt in onderzoeken naar methoden om de geheugencapaciteit te verbeteren. Wetenschappers van de Universiteit van York in Engeland vermoedden dat het type videogame dat mensen spelen invloed kan hebben op het werkgeheugen en op het vermogen van mensen om afleidingen te negeren. Behalve voor het verbeteren van geheugen en concentratie helpen games de ouderen ook tegen eenzaamheid.

Leeftijdsindeling

De onderzoekers publiceerden hun bevindingen rondom de meerwaarde van digitale puzzels voor de cognitieve gezondheid van ouderen in het tijdschrift Heliyon. De onderzoekers analyseerden gegevens van 482 deelnemers voor het onderzoek. Het merendeel van de deelnemers (297) was vrouw. De leeftijden van de deelnemers varieerden van 18 tot 81 jaar. Daarbij maakten de wetenschappers een onderscheid tussen de groep jongere volwassenen (18-30 jaar) en de groep oudere volwassenen (60-81 jaar).

De deelnemers rapporteerden hun spelgewoonten en vermeldden details zoals hoe vaak ze digitale games speelden, het soort games dat ze speelden en hoeveel tijd ze aan het spelen besteedden. De onderzoekers telden alle digitale games, inclusief arcade-, pc-, console- en mobiele app-games. Ze zagen bij oudere volwassenen die digitale puzzels speelden betere prestaties dan bij de jongere volwassenen die strategiespellen speelden.

Frequentie en cirkels

Een andere factor waarover de deelnemers moesten rapporteren was wanneer in hun leven ze begonnen met het spelen van videogames. Vervolgens moesten de deelnemers online hun eigen werkgeheugen beoordelen en werd er gekeken of ze werden afgeleid in hun taak als er kort rode cirkels verschenen. Nadat er kort rode cirkels werden getoond moesten ze later de locatie van de rode cirkels aangeven.

Ook werd er bij het aspect ‘afleiding’ onderzocht of de deelnemers de afleiding gingen coderen. De onderzoekers toonden naast de rode cirkels ook gele cirkels. De deelnemers moesten zich alleen concentreren op de locatie van de rode cirkels en zich de locatie herinneren. Een derde stap was de zogeheten ‘vertragingsafleiding’. Naast de gele cirkels verschenen de gele cirkels ook tijdens een vertraging tussen het verdwijnen van de rode cirkels en het opvullen van de plekken op het lege raster.