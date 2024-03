Digitale receptionist Emma aan het werk gezet

Bij eHealth wordt al snel gedacht aan gezondheidsapps, beeldbellen en snel oprukkende mogelijkheden tot thuismonitoring. In de praktijk vallen onder de brede definitie van eHealth echter ook logistieke hulpmiddelen zoals de nieuwe digitale receptionist Emma. Een veelgebruikte definitie van eHealth komt van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en luidt: “eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.”

Digitale receptionist

Binnen die brede definitie passen dus zeker ook slimme aanmeldzuilen en behulpzame tools als de digitale receptionist Emma. Tijdens alle fasen van de patiëntreis worden tegenwoordig overal steeds meer nuttige eHealth oplossingen ingezet; zowel in als buiten het ziekenhuis. Emma helpt patiënten bij hun patiëntreis en spreekt bezoekers van ingang Oost automatisch in de avonduren en weekends aan. Ze beantwoordt onder meer veel gestelde vragen in het Nederlands, Engels of Duits. In het keuzemenu op het scherm kunnen bezoekers per thema verschillende vragen en antwoorden vinden.

Wie op zoek is naar een routenummer kan in het menu de plattegrond van de ingang Oost bekijken. Door een QR-code te scannen, kan deze ook op de mobiele telefoon worden bekeken. Als er bij de ingang geen receptionist aanwezig is en u het antwoord niet kunt vinden, dan kunt u verbinding maken met de receptie van de hoofdingang. Via een live beeldverbinding ziet de bezoeker dan de receptionist bij de hoofdingang groot in beeld en kan vervolgens de vraag worden gesteld.

Digitale service

Niet alleen de inzet van digitale receptionisten en aanmeldzuilen krijgt in de medische wereld snel schaalgrootte. Ook verrijzen er in steeds meer zorgorganisaties mogelijkheden voor andersoortige digitale service. Een voorbeeld hiervan is een eigen servicedesk voor digitale zorg in een ziekenhuis, waar patiënten terecht kunnen met vragen over digitale diensten.

Dit maakt de zorg toegankelijker en verlaagt de drempel voor patiënten om gebruik te maken van digitale zorgoplossingen. De servicedesk kan bijvoorbeeld helpen bij het activeren van apps of andere digitale diensten, en kan ook worden aangevuld met een fysiek servicepunt in het ziekenhuis voor directe hulp en ondersteuning.